Τραγωδία στα Τρίκαλα: Κόλαση Φωτιάς και Έκρηξης σε Εργοστάσιο – Τρεις Γυναίκες Απανθρακώθηκαν, Αγωνία για Αγνοούμενες και Βαριά Καταστροφή στη Βιολάντα

Μια από τις πιο σοβαρές βιομηχανικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων συγκλονίζει τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026, μια ισχυρή έκρηξη ακολούθησε από τεράστια φωτιά μέσα σε εργοστάσιο τροφίμων της γνωστής εταιρείας Βιολάντα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου και να προκληθούν θανάσιμοι τραυματισμοί.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:00 το πρωί σε υποστέγα που διέμεναν εργαζόμενοι, προκαλώντας ένα εκκωφαντικό ωστικό κύμα που έγινε αισθητό μέχρι και στο κέντρο της πόλης. Μέσα σε λίγα λεπτά, η κατάσταση μετατράπηκε σε εφιάλτη: σωροί καπνού και φλόγας, συντρίμμια και ερείπια, ενώ οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκονται τρεις γυναίκες εργαζόμενες που εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο, με ακόμη εργαζόμενους να παραμένουν αγνοούμενοι και δεκάδες άλλους τραυματισμένους ή με συμπτώματα αναπνευστικών προβλημάτων.

📌 Αναλυτική Περιγραφή των Γεγονότων

Η Έκρηξη και η Φωτιά

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια πτέρυγα του εργοστασίου Βιολάντα, προκαλώντας αμέσως μετά μεγάλη φωτιά και την κατάρρευση μέρους των εγκαταστάσεων.

Μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά περιέγραψαν τον ήχο σαν “σαν βόμβα” , με τόσο ισχυρό ωστικό κύμα που τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο .

, με τόσο ισχυρό ωστικό κύμα που . Στο σημείο διαπιστώθηκε ότι στο άμεσο περιβάλλον της έκρηξης δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος και αναμένεται να διερευνηθούν από ειδικές υπηρεσίες.

Ανθρώπινες Απώλειες και Αγνοούμενοι

Από τους εργαζόμενους που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα, τρεις γυναίκες βρέθηκαν νεκρές, απανθρακωμένες στο υπόγειο του κτιρίου.

του κτιρίου. Υπάρχουν αναφορές και για πιθανή τέταρτη νεκρή και μια ακόμα αγνοούμενη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Τραυματίες και Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Τουλάχιστον οχτώ άτομα έχουν τραυματιστεί , με πολλούς να μεταφέρονται σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους , κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τον καπνό.

, με πολλούς να μεταφέρονται σε νοσοκομείο για , κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τον καπνό. Στο σημείο επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα , υποστηριζόμενοι από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

, υποστηριζόμενοι από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης έχουν μεταβεί ειδικές ομάδες, όπως η ΕΜΑΚ και η ΔΑΕΕ, για τη διαχείριση της φωτιάς αλλά και για τη διερεύνηση πιθανών εγκληματικών ενεργειών ή άλλων αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Χρονολογική σειρά γεγονότων (με όσα είναι επιβεβαιωμένα)

1) Η εκδήλωση του συμβάντος (ξημερώματα Δευτέρας 26/1/2026)

Το συμβάν αφορά έκρηξη και στη συνέχεια μεγάλη πυρκαγιά σε πτέρυγα του εργοστασίου τροφίμων/μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

σε πτέρυγα του εργοστασίου τροφίμων/μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα. Αναφέρεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 04:00 και ότι προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη .

και ότι . Η ΕΡΤ περιγράφει ότι οι δυνάμεις είναι σε συναγερμό από τις 04:00 και ότι υπήρξε αναζωπύρωση περίπου 4 ώρες μετά την «πολύ δυνατή έκρηξη».

2) Παρουσία εργαζομένων και πρώτος απολογισμός

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική (όπως μεταφέρεται), στην πτέρυγα βρίσκονταν 13 άτομα .

. Γίνεται λόγος για αγνοούμενες εργαζόμενες (αρχικά 5) και για τραυματίες/διακομιδές στο νοσοκομείο.

3) Η τραγική εξέλιξη (εντοπισμός νεκρών)

Το CNN Greece (ενημέρωση 09:10, 26/1/2026 ) αναφέρει ότι εντοπίστηκαν νεκρές οι 3 από τις 5 αγνοούμενες στο υπόγειο .

) αναφέρει ότι στο . Στο ίδιο update αναφέρεται ότι υπήρχαν πληροφορίες και για 4η νεκρή , ενώ συνεχιζόταν η έρευνα για 1 ακόμη αγνοούμενη .

, ενώ συνεχιζόταν η έρευνα για . Το Πρώτο Θέμα αναφέρει επίσης: 3 νεκρές, 2 αγνοούμενες, καθώς και ότι τραυματίστηκαν/διακομίστηκαν εργαζόμενοι και πυροσβέστης.

4) Η εικόνα της καταστροφής – επιχειρησιακά στοιχεία

Μαρτυρίες/ρεπορτάζ μιλούν για τεράστιο ωστικό κύμα , με το κτήριο να έχει υποστεί κατάρρευση/σοβαρές ζημιές και να περιγράφεται ότι «κόπηκε στα δύο».

, με το κτήριο να έχει υποστεί και να περιγράφεται ότι «κόπηκε στα δύο». Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα , με συνδρομή μηχανημάτων έργου/υδροφόρων ΟΤΑ.

, με συνδρομή μηχανημάτων έργου/υδροφόρων ΟΤΑ. Έγινε αναφορά ότι στο σημείο κλήθηκαν ΕΜΑΚ και ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) για διερεύνηση συνθηκών.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα αποτελεί μια βαριά και ταραχώδη στιγμή για την τοπική κοινωνία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Η απώλεια των τριών γυναικών εργαζομένων – ενδεχομένως περισσότερων – μέσα σε μια στιγμή φρίκης, μετατρέπει έναν χώρο δουλειάς σε τόπο δυσβάσταχτης απώλειας. Οι οικογένειές τους, οι συνάδελφοι και η κοινότητα της Θεσσαλίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τραγωδία που προκαλεί βαθιά θλίψη και αναζητά απαντήσεις.

Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, προκαλούνται κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια στην εργασία, την πρόληψη ατυχημάτων και τις συνθήκες λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων. Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης εντείνονται, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη μια εξέλιξη που θυμίζει ότι σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξει ολόκληρη μια ζωή. Οι επόμενες ώρες και μέρες θα δείξουν όχι μόνο τι προκάλεσε αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά και τι μέτρα πρέπει να παρθούν ώστε να αποτρέψουμε νέες, παρόμοιες τραγωδίες.

