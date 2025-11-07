Τριήμερο Ισχυρών Καταιγίδων: Πώς να Προστατευτείτε – Αναλυτικές Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και Εστίαση στην Αττική

Η Ελλάδα σε ετοιμότητα για ένα τριήμερο έντονων καιρικών φαινομένων Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της δυτικής και βόρειας Ελλάδας τις επόμενες τρεις ημέρες.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή όλους τους μηχανισμούς αντιμετώπισης, ενώ οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενο βαθμιαία προς την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ την Δευτέρα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Αττικής.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει πλήρως και με σαφήνεια όλα τα προβλεπόμενα φαινόμενα, τις ζώνες κινδύνου, τις επίσημες συστάσεις και τις πρακτικές οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και να αποφευχθούν τραγικά περιστατικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025

Οι πρώτες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025

Τα έντονα φαινόμενα θα μετακινηθούν σταδιακά ανατολικότερα.

Από τις προμεσημβρινές ώρες αναμένονται εκ νέου βροχές στο Ιόνιο, ενώ από το απόγευμα οι καταιγίδες θα επηρεάσουν την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές πλημμύρες σε ευαίσθητα υδρογραφικά δίκτυα.

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025

Η τρίτη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας θεωρείται η πιο επικίνδυνη, καθώς τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να επηρεαστεί και η Αττική, κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματά της.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές με ρέματα και ανισόπεδα οδικά τμήματα, καθώς η πιθανότητα αιφνίδιων πλημμυρών παραμένει υψηλή.

Μέτρα Ετοιμότητας και Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης ενεργοποίησε το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, διασφαλίζοντας ότι:

Όλοι οι κρατικοί φορείς, Περιφέρειες και Δήμοι βρίσκονται σε ετοιμότητα.

βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουν ενημερωθεί οι τοπικές Αρχές και οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ).

και οι (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ). Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτηθεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με προληπτική ανάπτυξη οχημάτων και σωστικών συνεργείων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ειδικά στην Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν τις εξής οδηγίες:

Ασφάλεια στο σπίτι και στην εργασία Ελέγξτε ότι οι υδρορροές και τα λούκια είναι καθαρά . Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια ή αυλές που μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο. Μην πλησιάζετε σε σπασμένα καλώδια ρεύματος ή περιοχές με συσσώρευση νερού.

Μετακινήσεις Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων. Μην διασχίζετε ρέματα ή πλημμυρισμένους δρόμους , είτε πεζοί είτε με όχημα. Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού και τις ανακοινώσεις της Τροχαίας .

Υπαίθριες δραστηριότητες Αναβάλετε εκδρομές, πεζοπορίες ή αγροτικές εργασίες. Απομακρυνθείτε από μεγάλα δέντρα, στύλους ή πινακίδες . Κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, παραμείνετε σε κλειστό χώρο .



Προστασία από Κεραυνούς

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη συχνότητα κεραυνών στη Μεσόγειο.

Γι’ αυτό, η ΓΓΠΠ υπενθυμίζει τα εξής:

Μέσα στο σπίτι: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε επαφή με μεταλλικές σωληνώσεις.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε επαφή με μεταλλικές σωληνώσεις. Μέσα στο αυτοκίνητο: Μείνετε μέσα, με τα παράθυρα κλειστά, μακριά από δέντρα ή κολώνες.

Μείνετε μέσα, με τα παράθυρα κλειστά, μακριά από δέντρα ή κολώνες. Σε εξωτερικό χώρο: Μην στέκεστε κάτω από δέντρα, απομακρυνθείτε από λίμνες ή ρυάκια και αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή όχημα.

Χρήσιμες Πηγές Ενημέρωσης

ΕΜΥ (www.emy.gr): Ενημέρωση για δελτία καιρού και προειδοποιήσεις.

Ενημέρωση για δελτία καιρού και προειδοποιήσεις. Ελληνική Αστυνομία (www.astynomia.gr): Κατάσταση οδικού δικτύου.

Κατάσταση οδικού δικτύου. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr): Οδηγίες αυτοπροστασίας και επικαιροποιήσεις.

Ευθύνη, ψυχραιμία και ετοιμότητα – τα κλειδιά της ασφάλειας

Οι καιρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια απαιτούν επαγρύπνηση και συλλογική υπευθυνότητα.

Οι πολίτες, οι τοπικές αρχές και οι κρατικοί μηχανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν συντονισμένα, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το επόμενο τριήμερο δεν είναι απλώς μια περίοδος κακοκαιρίας — είναι μια δοκιμασία ετοιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Με σωστή προετοιμασία, σεβασμό στις οδηγίες και αποφυγή ριψοκίνδυνων ενεργειών, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε ώστε οι καταιγίδες να περάσουν χωρίς απώλειες, χωρίς τραγωδίες και με πλήρη ασφάλεια.

Η Αττική, όπως και κάθε περιοχή της χώρας, οφείλει να παραμείνει σε επιφυλακή, να προστατεύσει τους κατοίκους και να αποδείξει ότι η πρόληψη και η ενημέρωση είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα απέναντι στην οργή της φύσης.

