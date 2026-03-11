Φρένο στην Αισχροκέρδεια ή Αγώνας Δρόμου με τον Πληθωρισμό; Τα Έκτακτα Μέτρα της Κυβέρνησης για Καύσιμα και Τρόφιμα Μπαίνουν στην Πρώτη Γραμμή

Σε κάθε διεθνή κρίση επαναλαμβάνεται το ίδιο σκληρό έργο. Πρώτα έρχεται η ανησυχία από το εξωτερικό. Μετά ακολουθεί η νευρικότητα στις αγορές. Και αμέσως μετά ξεπροβάλλει ο γνωστός εσωτερικός κίνδυνος: να μετατραπεί ο φόβος των πολιτών σε ευκαιρία για υπερκέρδη. Αυτό ακριβώς επιχείρησε να προλάβει η κυβέρνηση με το νέο πακέτο μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, ανακοινώνοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και βασικά είδη διαβίωσης, με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026 και με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μήνυμα της παρέμβασης είναι διπλό και απολύτως πολιτικό. Πρώτον, η κυβέρνηση θέλει να πείσει ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά και ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού. Δεύτερον, θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει να εμφανιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας πίσω από τη διεθνή αβεβαιότητα. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να χαράξει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και στην αισχροκέρδεια που πατά πάνω στην αγωνία της κοινωνίας.

Αυτή είναι και η ουσία της στιγμής. Δεν μιλάμε απλώς για ακόμη μία κυβερνητική ανακοίνωση. Μιλάμε για μια σύγκρουση με παλιές παθογένειες της αγοράς, σε μια περίοδο που το νοικοκυριό δεν αντέχει ούτε άλλη δικαιολογία ούτε άλλο λογαριασμό. Γιατί όταν ακριβαίνει το καύσιμο, ακριβαίνει η μεταφορά. Όταν ακριβαίνει η μεταφορά, πιέζεται το ράφι. Και όταν πιέζεται το ράφι, δεν δοκιμάζεται μόνο η τσέπη του πολίτη. Δοκιμάζεται η ίδια η κοινωνική αντοχή.

Η κυβέρνηση πρόλαβε το κύμα πριν γίνει τσουνάμι

Η επιλογή να ανακοινωθούν τώρα τα μέτρα δεν είναι τυχαία. Έρχεται σε μια φάση κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέο υπόβαθρο ανατιμήσεων και έντονης ανασφάλειας. Η κυβέρνηση, βλέποντας τον κίνδυνο να φτάσει γρήγορα η διεθνής κρίση στην ελληνική αγορά, επέλεξε να μην περιμένει πρώτα την έκρηξη των τιμών και μετά να τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Επέλεξε να παρέμβει προκαταβολικά.

Αυτό είναι το πολιτικό βάρος της απόφασης. Δεν παρουσιάζεται ως θεραπεία αφού εκδηλωθεί η ασθένεια, αλλά ως φρένο πριν η κρίση γίνει ανεξέλεγκτη. Και αυτό έχει σημασία, γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πραγματικό κόστος μιας διεθνούς αναταραχής. Είναι η ταχύτητα με την οποία κάποιοι σπεύδουν να φορτώσουν στον πολίτη πολύ περισσότερα από όσα πραγματικά δικαιολογεί η συγκυρία.

Το χτύπημα στην αντλία: πλαφόν στο κέρδος των καυσίμων

Στο πεδίο των καυσίμων, τα μέτρα είναι συγκεκριμένα και σκληρά. Από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έως τις 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο χονδρεμπόριο το περιθώριο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στα πρατήρια το ανώτατο όριο τίθεται στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν ειδικές προβλέψεις για τα νησιά.

Η σημασία αυτής της παρέμβασης είναι τεράστια. Η αντλία είναι το πρώτο σημείο όπου ο πολίτης καταλαβαίνει, χωρίς αναλύσεις και χωρίς ερμηνείες, τι σημαίνει διεθνής κρίση. Εκεί μετριέται η πραγματικότητα. Εκεί τελειώνουν τα δελτία Τύπου και αρχίζει ο λογαριασμός. Και αν το κράτος δεν έβαζε φρένο εκεί, θα άφηνε ανοιχτή την πόρτα για να περάσει η ανατίμηση σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας.

Γιατί το καύσιμο δεν είναι ένα απλό προϊόν. Είναι ο πολλαπλασιαστής του κόστους. Επηρεάζει μεταφορές, τροφοδοσία, λειτουργικά έξοδα, εφοδιασμό, υπηρεσίες. Άρα το πλαφόν στα καύσιμα δεν είναι μόνο μέτρο για τον οδηγό. Είναι αμυντική γραμμή για όλη την αγορά.

Το δεύτερο μέτωπο: τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης

Αν η αντλία είναι το πρώτο χτύπημα, το ράφι είναι το βαθύτερο. Εκεί παίζεται καθημερινά η μάχη της επιβίωσης των νοικοκυριών. Γι’ αυτό και το δεύτερο σκέλος των μέτρων αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, όπου το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025. Και αυτό το μέτρο, με βάση τις ανακοινώσεις, ισχύει αρχικά έως τις 30 Ιουνίου 2026, οπότε θα επανεξεταστεί ανά κατηγορία προϊόντων.

Εδώ η κυβέρνηση επιχειρεί κάτι πιο σύνθετο από ένα απλό οριζόντιο πλαφόν. Δεν λέει απλώς «μην ανεβάζετε τιμές». Λέει ουσιαστικά: «Δεν θα ανεβάσετε το περιθώριο κέρδους σας πάνω από ό,τι ήδη είχατε πριν από αυτή τη νέα φάση πίεσης». Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει όχι μόνο στην τελική τιμή, αλλά στον μηχανισμό μέσω του οποίου φουσκώνει η τελική τιμή.

Αν εφαρμοστεί αυστηρά, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο πιο κυνικό φαινόμενο της αγοράς: να βαφτίζεται κάθε αβεβαιότητα “αναγκαστική αύξηση”, ακόμη κι όταν η πραγματική επιβάρυνση δεν έχει ακόμη περάσει σε όλη την αλυσίδα κόστους. Εκεί ακριβώς κρύβεται η αισχροκέρδεια. Όχι μόνο στην αύξηση. Αλλά στην αδικαιολόγητη διόγκωση της αύξησης.

Τα πρόστιμα των 5 εκατομμυρίων: εδώ θα κριθεί αν τα μέτρα είναι πραγματικά ή διακοσμητικά

Το πιο κρίσιμο σημείο των ανακοινώσεων δεν είναι ίσως το πλαφόν. Είναι η ποινή. Τα πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της αθέμιτης κερδοφορίας. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Εδώ ακριβώς θα φανεί αν το κυβερνητικό πακέτο είναι ουσία ή βιτρίνα. Γιατί νόμος χωρίς έλεγχο είναι χαρτί. Και πρόστιμο χωρίς πραγματική επιβολή είναι απλώς θόρυβος. Αν οι έλεγχοι είναι συνεχείς, γρήγοροι και στοχευμένοι, τότε το μέτρο μπορεί να φοβίσει πραγματικά την αγορά. Αν όμως μείνει στις ανακοινώσεις, τότε όσοι παρανομούν θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη γνωστή λογική ότι “κάτι θα γίνει, κάπου θα χαθεί, κάποιος θα κάνει τα στραβά μάτια”.

Η αγορά δεν πειθαρχεί από μόνη της όταν μυρίζεται πανικό. Πειθαρχεί μόνο όταν ξέρει ότι το κόστος της παραβίασης θα είναι μεγαλύτερο από το κέρδος της αυθαιρεσίας.

Η επάρκεια ως ασπίδα απέναντι στον πανικό

Ο υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη από τις προηγούμενες ημέρες εκπέμψει το σήμα ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού, ενώ είχε αναφερθεί και σε πάνω από 500 ελέγχους από το Σάββατο. Η γραμμή αυτή επαναλαμβάνεται ουσιαστικά και τώρα: η αγορά δεν βρίσκεται μπροστά σε πραγματικό σοκ επάρκειας που να δικαιολογεί ακραίες συμπεριφορές τιμολόγησης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί σε τέτοιες περιόδους ο πανικός γίνεται μόνος του μηχανισμός ανατίμησης. Ο πολίτης φοβάται ότι θα λείψουν προϊόντα. Ο έμπορος φοβάται ότι θα ακριβύνει το επόμενο φορτίο. Ο προμηθευτής φοβάται ότι θα πιεστεί το κόστος. Και κάπως έτσι, χωρίς να έχει ακόμη συμβεί το χειρότερο, όλοι αρχίζουν να τιμολογούν σαν να έχει ήδη συμβεί. Αυτή την αλυσιδωτή ψυχολογία επιχειρεί να σπάσει η κυβέρνηση με το τρίπτυχο επάρκεια, πλαφόν, πρόστιμα.

Η σκληρή πολιτική αλήθεια πίσω από τα μέτρα

Η πολιτική ουσία είναι απλή και αμείλικτη. Όταν το κράτος αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά σε περίοδο κρίσης, το τίμημα το πληρώνουν πάντα οι ίδιοι: οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα, οι εργαζόμενοι που δεν βλέπουν το εισόδημά τους να ακολουθεί τις αυξήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις που συνθλίβονται ανάμεσα σε ακριβότερες πρώτες ύλες και ασθενέστερη κατανάλωση.

Γι’ αυτό και η σημερινή παρέμβαση δεν είναι μόνο τεχνοκρατική. Είναι κίνηση κοινωνικής άμυνας. Είναι μια έμμεση ομολογία ότι σε συνθήκες εξωτερικής πίεσης η αγορά δεν αυτορυθμίζεται πάντα υπέρ της κοινωνίας. Κάποιες φορές αυτορυθμίζεται υπέρ του ισχυρότερου. Και τότε χρειάζεται κρατική παρέμβαση, όχι ως ιδεολογικό σύνθημα, αλλά ως πράξη προστασίας της κοινωνικής ισορροπίας.

Η μάχη κατά της αισχροκέρδειας δεν κερδίζεται στο βήμα των ανακοινώσεων. Κερδίζεται στις αποθήκες, στα πρατήρια, στα λογιστήρια, στα ράφια, στα δελτία ελέγχου και τελικά στο ταμείο που αντικρίζει ο πολίτης. Εκεί θα φανεί αν το σημερινό πακέτο ήταν η αρχή μιας σοβαρής γραμμής άμυνας ή μια ακόμη ηχηρή προειδοποίηση που θα ξεθωριάσει με την πρώτη πίεση της αγοράς.

Η κυβέρνηση έβαλε τώρα μια καθαρή κόκκινη γραμμή: δεν θα επιτραπεί η διεθνής αναταραχή να γίνει πρόσχημα για εσωτερική λεηλασία του εισοδήματος. Το αν αυτή η γραμμή θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί από κάτι πολύ πιο σκληρό από τις δηλώσεις: από την επιμονή των ελέγχων, από την αμεσότητα των κυρώσεων και από την πολιτική αποφασιστικότητα να μην υπάρξουν εξαιρέσεις, καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις.

Γιατί η κοινωνία δεν ζητά πια καλές προθέσεις. Ζητά αποτέλεσμα. Ζητά να δει ότι όταν η κρίση χτυπά την πόρτα, δεν ανοίγει ταυτόχρονα και η όρεξη όσων έχουν μάθει να κερδίζουν από τον φόβο των πολλών. Και αυτή τη φορά, η αλήθεια θα μετρηθεί με τον πιο απλό και αμείλικτο τρόπο: στο πόσο θα γράψει η αντλία, στο πόσο θα δείξει η απόδειξη και στο αν ο πολίτης θα μπορέσει να τελειώσει τον μήνα χωρίς να αισθάνεται ότι για μια ακόμη φορά κάποιοι πλούτισαν πάνω στην αγωνία του.

