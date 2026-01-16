Χειμωνιάτικο «σκηνικό» το Σαββατοκύριακο: Βροχές, χιονόνερο, χιόνια και παγετός – πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Το Σαββατοκύριακο 17–18 Ιανουαρίου 2026 έρχεται με έναν καιρό που «ταιριάζει» απόλυτα στην καρδιά του χειμώνα: πυκνές νεφώσεις, βροχές και χιονόνερο σε πολλές περιοχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και –σε ορισμένες ζώνες– μέχρι και σε ημιορεινά τμήματα, ισχυρούς ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο οι υετοί, αλλά ο συνδυασμός τους με το κρύο και τον παγετό, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, που μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις πιο απαιτητικές και να ανεβάσει τον βαθμό επικινδυνότητας στους δρόμους (ιδίως σε ορεινά/ημιορεινά σημεία και σε περιοχές όπου θα πέσει χιονόνερο).

Με απλά λόγια: μπαίνουμε σε ένα διήμερο «χειμωνιάτικης πειθαρχίας», όπου τοπικά φαινόμενα, δυνατοί άνεμοι και χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες θα καθορίσουν την καθημερινότητα. Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας απλώνεται κυρίως σε βόρεια και κεντρικά τμήματα, ενώ την Κυριακή το κρύο σφίγγει κι άλλο, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί περαιτέρω και τον παγετό να γίνεται πιο έντονος στα ηπειρωτικά – ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά.

Πρόγνωση για Σάββατο 17/01/2026: Βροχές και χιονόνερο σε πολλές ζώνες – χιόνια στα ορεινά και τοπικά ημιορεινά

Το Σάββατο, ο καιρός θα κινηθεί σε χειμωνιάτικες γραμμές, με αυξημένες νεφώσεις και φαινόμενα που θα «χτενίσουν» μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα πέσει (κυρίως στις μέγιστες τιμές), οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, ενώ παγετός θα εμφανίζεται τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πού θα δούμε βροχές ή χιονόνερο

Μακεδονία – Θράκη : αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο , ενώ πιθανή πρόσκαιρη επήρεια αναφέρεται και για τα νησιά του βορειοανατολικού/βορείου Αιγαίου .

: αυξημένες νεφώσεις με , ενώ αναφέρεται και για . Ανατολική Θεσσαλία – Σποράδες – Εύβοια – Ανατολική Στερεά – Ανατολική Πελοπόννησος : παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές .

: παροδικά αυξημένες νεφώσεις με . Κυκλάδες – Κρήτη : νεφώσεις με βροχές , ενώ στην Κρήτη το μοτίβο δείχνει πιο «χειμωνιάτικο» με πιθανότητα φαινομένων κατά τόπους.

: νεφώσεις με , ενώ στην Κρήτη το μοτίβο δείχνει πιο «χειμωνιάτικο» με πιθανότητα φαινομένων κατά τόπους. Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα): νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Πού υπάρχει πιθανότητα για καταιγίδες

Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Νότια Κρήτη: πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες/παράκτιες περιοχές.

Υπόλοιπη χώρα

Λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν πρόσκαιρα, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις

Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά και επιπλέον σε ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Εδώ είναι και το σημείο που «αλλάζει το παιχνίδι» για τις μετακινήσεις: όπου συνδυαστεί χιονόνερο/υγρασία με πτώση θερμοκρασίας, ο δρόμος μπορεί να γλιστράει.

Άνεμοι

Δυτικά : ανατολικοί 4–6 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

: ανατολικοί 4–6 μποφόρ, στο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Ανατολικά: βόρειοι/βορειοανατολικοί 5–6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία – παγετός

Βόρεια ηπειρωτικά : περίπου 6–8°C (μέγιστες).

: περίπου (μέγιστες). Υπόλοιπα ηπειρωτικά : περίπου 8–13°C .

: περίπου . Δυτικά : τοπικά έως 15°C .

: τοπικά έως . Νησιωτική χώρα : περίπου 16–17°C .

: περίπου . Παγετός: τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Κυριακή 18/01/2026: Πιο κρύα ημέρα – τοπικές βροχές/χιονόνερο και χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά

Η Κυριακή «σφίγγει» περισσότερο τον χειμώνα: η θερμοκρασία πέφτει ακόμη, οι μέγιστες τιμές περιορίζονται αισθητά στα βόρεια και ο παγετός επεκτείνεται στα ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοανατολικά αναφέρεται ότι θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Περιοχές με βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις

Δυτική & Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλία : αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο , και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές (κυρίως εδώ και στη Θεσσαλία).

: αυξημένες νεφώσεις με , και στα αλλά και σε (κυρίως εδώ και στη Θεσσαλία). Νησιά βορείου Αιγαίου – Εύβοια – Ανατολική Στερεά – Ανατολική Πελοπόννησος: αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, με έμφαση στις πιο «εκτεθειμένες» ζώνες στον βόρειο/βορειοανατολικό καιρό.

Υπόλοιπη χώρα

Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα αυξάνονται, με λίγες τοπικές βροχές : Κυκλάδες – Κρήτη , και πρόσκαιρα Δωδεκάνησα .

που πρόσκαιρα αυξάνονται, με : Χιόνια στην Κρήτη: ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι

Δυτικά : ανατολικοί 4–6 μποφόρ.

: ανατολικοί 4–6 μποφόρ. Ανατολικά : βόρειοι 5–7 μποφόρ.

: βόρειοι 5–7 μποφόρ. Νότιο Αιγαίο: τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία – παγετός (πιο αισθητή πτώση)

Βόρεια ηπειρωτικά : μέγιστες έως 4–6°C .

: μέγιστες έως . Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Ιόνιο : περίπου 7–12°C .

: περίπου . Δυτικά ηπειρωτικά & Κυκλάδες : τοπικά 13–14°C .

: τοπικά . Νότια Κρήτη & Δωδεκάνησα : έως 15–16°C .

: έως . Παγετός: πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοανατολικά γίνεται κατά τόπους ισχυρός.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το διήμερο

Οδηγοί σε ορεινά/ημιορεινά : αυξημένη προσοχή λόγω χιονόνερου , πιθανών ασθενών χιονοπτώσεων και παγετού (ιδίως Κυριακή).

: αυξημένη προσοχή λόγω , πιθανών και (ιδίως Κυριακή). Νησιωτικές περιοχές και θαλάσσιες μετακινήσεις : οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο μπορεί να δυσκολέψουν το ταξίδι (και να κάνουν τον καιρό πιο «άγριο» στην αίσθηση).

: οι μπορεί να δυσκολέψουν το ταξίδι (και να κάνουν τον καιρό πιο «άγριο» στην αίσθηση). Καθημερινότητα: το κρύο θα είναι πιο έντονο απ’ ό,τι δείχνουν μόνο οι αριθμοί, γιατί θα συνδυαστεί με αέρα και υγρασία.

Το Σαββατοκύριακο 17–18 Ιανουαρίου 2026 δεν φέρνει απλώς «λίγη κακοκαιρία»· φέρνει ένα πλήρες χειμωνιάτικο πακέτο: βροχές και χιονόνερο σε μεγάλο μέρος της χώρας, ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και τοπικά ημιορεινά (κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα), δυνατούς ανέμους με αιχμή το Αιγαίο και μια σταδιακή αλλά καθαρή πτώση θερμοκρασίας που κορυφώνεται την Κυριακή. Εκεί ακριβώς κρύβεται και η ουσία: η Κυριακή δεν είναι απλώς «μια μέρα πιο κρύα», αλλά μια μέρα όπου ο παγετός γίνεται πρωταγωνιστής στα ηπειρωτικά και ειδικά στα βορειοανατολικά, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την αίσθηση ασφάλειας στον δρόμο.

Με λίγη οργάνωση, όμως, το διήμερο αντιμετωπίζεται χωρίς άγχος: προσοχή στις ώρες παγετού, σωστή επιλογή διαδρομών σε ορεινές ζώνες, επίγνωση των δυνατών ανέμων σε θαλάσσιες περιοχές και μια πιο «χειμωνιάτικη» προετοιμασία στην ένδυση και το πρόγραμμα. Ο Ιανουάριος θυμίζει ότι είναι ο πιο αυστηρός μήνας του χρόνου — κι αυτό το Σαββατοκύριακο μοιάζει να το υπογράφει με κρύο, αέρα και χιονόνερο.

