Χρήστος Βαλαβανίδης: Έφυγε από την ζωή Ο Διακριτικός Μεγάλος του θεάτρου και της τηλεόρασης που άφησε πίσω του ρόλους, ποίηση και ένα σπάνιο ήθος

Ορισμένοι ηθοποιοί περνούν από τη σκηνή και την οθόνη αφήνοντας πίσω τους επιτυχίες. Κάποιοι άλλοι αφήνουν κάτι βαθύτερο: ένα ύφος, ένα ήθος, μια αίσθηση ποιότητας που δεν φθείρεται με τα χρόνια. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ανήκε ακριβώς σε αυτή τη σπάνια κατηγορία. Η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 82 ετών, δεν σήμανε μόνο την απώλεια ενός αναγνωρίσιμου και αγαπητού ηθοποιού, αλλά και το τέλος μιας διαδρομής που συνδέθηκε με το ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και, λιγότερο προβεβλημένα αλλά ουσιαστικά, με την ποίηση και την πνευματική δημιουργία.

Η παρουσία του δεν είχε ποτέ τον χαρακτήρα της θορυβώδους προβολής. Δεν υπήρξε καλλιτέχνης της υπερβολής, ούτε άνθρωπος που επένδυσε στην ευκολία της δημοσιότητας. Ήταν ένας ηθοποιός που κέρδιζε τον θεατή με την ακρίβεια, τη φυσικότητα, τη σκηνική του πειθαρχία και εκείνη τη σπάνια ικανότητα να κάνει έναν ρόλο να μοιάζει αληθινός χωρίς να τον φορτώνει με επίδειξη. Γι’ αυτό και αγαπήθηκε τόσο πλατιά: επειδή, πίσω από κάθε ρόλο, το κοινό διέκρινε έναν άνθρωπο σοβαρό, καλλιεργημένο και απόλυτα αφοσιωμένο στην τέχνη του. Η δημόσια αποχαιρετιστήρια αναφορά στον θάνατό του, αλλά και οι βιογραφικές αναδρομές που δημοσιεύτηκαν, επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή τη μακρά και πολυδιάστατη καλλιτεχνική του διαδρομή.

Το όνομά του συνδέθηκε για πολλούς με τηλεοπτικές μνήμες, με πρόσωπα και χαρακτήρες που μπήκαν στα ελληνικά σπίτια και έμειναν εκεί για χρόνια. Ωστόσο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν μόνο οικείος· ήταν και ουσιαστικός. Πίσω από την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα υπήρχε ένας βαθιά θεατρικός ηθοποιός, ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει, που είχε δοκιμαστεί σε πολλά είδη, που ήξερε να υπηρετεί το κείμενο και να συνυπάρχει δημιουργικά με τον θίασο, χωρίς να επιδιώκει να ακυρώσει τους άλλους για να αναδειχθεί ο ίδιος. Αυτή η στάση τον καθιέρωσε όχι μόνο ως ερμηνευτή, αλλά και ως πρόσωπο κύρους μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο. Το γεγονός ότι αποχαιρετίστηκε ως παράδειγμα στάσης ζωής δείχνει ότι η αξία του ξεπερνούσε την υποκριτική του παρουσία.

Αν επιχειρήσει κανείς να μιλήσει για τον Χρήστο Βαλαβανίδη μόνο ως για έναν “γνωστό ηθοποιό”, θα έχει ήδη πει πολύ λίγα. Γιατί η δική του διαδρομή δεν ήταν μονοσήμαντη. Ήταν η πορεία ενός ανθρώπου που κινήθηκε ανάμεσα στη σκηνή, την κάμερα, τη σκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια και τη λογοτεχνική έκφραση. Ενός δημιουργού που υπηρέτησε την τέχνη σε όλο το εύρος της και που, μέχρι το τέλος, έμεινε συνδεδεμένος με μια ιδέα πολιτισμού πιο απαιτητική, πιο ουσιαστική και πολύ πιο αληθινή από τον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό.

Από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού σε μια διαδρομή δεκαετιών

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973, ένα στοιχείο που από μόνο του δείχνει τα στέρεα θεμέλια της καλλιτεχνικής του παιδείας. Από την αφετηρία της πορείας του φάνηκε ότι δεν επρόκειτο να περιοριστεί σε έναν τύπο ρόλων ή σε ένα μόνο ύφος ερμηνείας. Αντιθέτως, ακολούθησε μια διαδρομή με εντυπωσιακή ποικιλία, υπηρετώντας διαφορετικά είδη θεάτρου και αποδεικνύοντας ότι διέθετε όχι μόνο υποκριτικό ταλέντο, αλλά και τεχνική ευελιξία.

Έπαιξε σε ένα ευρύ φάσμα παραστάσεων, από αρχαίο δράμα και αττική κωμωδία έως οπερέτα, μουσικό θέατρο, παντομίμα, επιθεώρηση και σύγχρονη δραματουργία. Αυτή η πολυμορφία δεν είναι μια τυπική βιογραφική λεπτομέρεια. Είναι απόδειξη ενός καλλιτέχνη που δεν αναζητούσε την άνεση της επανάληψης, αλλά την πρόκληση της μεταμόρφωσης. Ο Βαλαβανίδης μπορούσε να κινείται από τον κλασικό λόγο στη λαϊκή θεατρικότητα, από το απαιτητικό δραματικό έργο στην κωμωδία, χωρίς να χάνει ποτέ το μέτρο και την εσωτερική συνέπεια της ερμηνείας του.

Ανάμεσα στις πολλές θεατρικές του συμμετοχές αναφέρονται έργα όπως ο «Μορμόλης», ο «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Ντόλλυ», αλλά και η «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Το βιογραφικό αυτό εύρος δεν δείχνει απλώς παραγωγικότητα· δείχνει διάρκεια, αντοχή και μια βαθιά σχέση με το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Η συμμετοχή του στις «Σφήκες» του Αριστοφάνη στο Ηρώδειο, στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου», αλλά και σε παραστάσεις όπως το «Ντόγκβιλ» και η «Δωδέκατη νύχτα», επιβεβαιώνει ότι παρέμεινε ενεργός και ανοιχτός σε διαφορετικές σκηνικές γλώσσες. Δεν ήταν ηθοποιός μιας εποχής, αλλά ηθοποιός πολλών εποχών. Κι αυτή ακριβώς η δυνατότητα να συναντά διαφορετικές θεατρικές φόρμες, διαφορετικές γενιές θεατών και διαφορετικά αισθητικά περιβάλλοντα είναι που τον καθιστά μια μορφή με πραγματικό ειδικό βάρος στην ιστορία της νεότερης ελληνικής σκηνής. Το τελευταίο αποτελεί ερμηνευτική αποτίμηση, βασισμένη στο εύρος και τη διάρκεια των καταγεγραμμένων συμμετοχών του.

Η τηλεόραση που τον έκανε οικείο, χωρίς να τον μικρύνει

Αν το θέατρο ήταν ο φυσικός του χώρος, η τηλεόραση ήταν το μέσο που τον έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης εμφανίστηκε ήδη από το 1972 στη «Γειτονιά μας» και στη συνέχεια συμμετείχε σε μια σειρά παραγωγών που τον έκαναν αγαπητό σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Στη διαδρομή αυτή περιλαμβάνονται τίτλοι όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι Αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια» και «Το κόκκινο δωμάτιο». Αυτές οι δουλειές δεν συγκροτούν απλώς μια εκτεταμένη τηλεοπτική φιλμογραφία. Συνθέτουν το πορτρέτο ενός ηθοποιού που μπορούσε να υπάρχει στην οθόνη με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια ποιότητα που έφερνε και στο σανίδι.

Ιδιαίτερη θέση στη μνήμη του κοινού κατέχει ασφαλώς η σειρά «Οι Αυθαίρετοι», με την οποία το όνομά του συνδέθηκε έντονα. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στη δημοφιλία αυτής της σειράς. Βρίσκεται στο ότι ο Βαλαβανίδης δεν μετατράπηκε ποτέ σε “τηλεοπτικό τύπο” που εγκλωβίστηκε σε μια εικόνα. Παρέμεινε ηθοποιός ουσίας, ακόμη κι όταν υπηρετούσε ένα πιο άμεσο ή οικείο τηλεοπτικό ύφος. Κατάφερνε να κάνει τον χαρακτήρα να φαίνεται βιωμένος, ανθρώπινος, αναγνωρίσιμος. Γι’ αυτό και οι ρόλοι του δεν έμοιαζαν απλώς παιγμένοι· έμοιαζαν κατοικημένοι. Αυτή είναι ερμηνευτική κρίση, αλλά εδράζεται στο γεγονός ότι η αναγνώριση του κοινού προς το πρόσωπό του διατηρήθηκε για δεκαετίες μέσα από πολύ διαφορετικά έργα.

Παρών και στον κινηματογράφο, με συνέπεια και ταυτότητα

Η κινηματογραφική του παρουσία, αν και για πολλούς λιγότερο έντονα συνδεδεμένη με τη δημόσια εικόνα του, υπήρξε επίσης σημαντική. Συμμετείχε σε ταινίες όπως η «Λούφα και παραλλαγή», «Η φωτογραφία», «Πάμπτωχοι Α.Ε.» και «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο», αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να προσαρμόσει την εκφραστική του οικονομία στις απαιτήσεις της μεγάλης οθόνης χωρίς να χάνει τον πυρήνα του ως ηθοποιός.

Στον κινηματογράφο, όπως και στην τηλεόραση, δεν επιδίωξε ποτέ την επιβολή μέσω του εντυπωσιασμού. Κι όμως, η παρουσία του είχε πάντα βάρος. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των αληθινά ώριμων ηθοποιών: δεν χρειάζονται υπερτονισμούς για να γίνουν αισθητοί. Αρκεί η ποιότητα του βλέμματος, η σωστή χρονική παύση, η ακρίβεια μιας αντίδρασης. Ο Βαλαβανίδης ανήκε σε αυτή την κατηγορία ερμηνευτών που έδιναν αξία ακόμα και στη μικρή λεπτομέρεια. Το σχόλιο αυτό αποτελεί αξιολογική ανάγνωση της σταθερής του παρουσίας σε διαφορετικά μέσα και ειδη.

Όχι μόνο ηθοποιός: σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, δημιουργική συμμετοχή

Ένα ακόμη στοιχείο που φωτίζει το εύρος της προσωπικότητάς του είναι ότι δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην υποκριτική. Ασχολήθηκε και με τη σκηνοθεσία, αλλά και με τη μουσική επιμέλεια θεατρικών παραστάσεων. Σκηνοθέτησε, μεταξύ άλλων, τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο ΚΘΒΕ και την «Αντίστροφη ψυχολογία», ενώ είχε συμβάλει μουσικά σε παραστάσεις όπως η «Λίστα γάμου», οι «Σιδεράδες» και ο «Έρωτας δαγκώνει».

Αυτές οι πλευρές της πορείας του δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν αντιμετώπιζε το θέατρο ως έναν στενό επαγγελματικό ρόλο, αλλά ως σύνθετο πεδίο δημιουργίας. Ήξερε ότι μια παράσταση δεν είναι μόνο ο ηθοποιός της, αλλά και ο ρυθμός, η ατμόσφαιρα, η δομή, η ακουστική της μνήμη, το πώς όλα τα επιμέρους στοιχεία υπηρετούν το σύνολο. Αυτή η αντίληψη φανερώνει καλλιτέχνη με συνολική θεατρική συνείδηση και όχι απλώς έναν καλό εκτελεστή ρόλων.

Το «Από Μηχανής Θέατρο»: μια παρακαταθήκη που μένει ζωντανή

Ιδιαίτερη σημασία στη διαδρομή του έχει και η ίδρυση του «Από Μηχανής Θεάτρου» το 1996 μαζί με τη σύζυγό του, την επίσης ηθοποιό Ασπασία Κράλλη. Η μετατροπή ενός παλιού εργοστασίου σε σύγχρονο θεατρικό χώρο δεν ήταν απλώς μια πρακτική κίνηση. Ήταν μια πράξη πολιτιστικής δημιουργίας με όραμα και διάρκεια.

Το γεγονός αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όση φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Πολλοί καλλιτέχνες αφήνουν έργο μέσα από την προσωπική τους παρουσία. Λιγότεροι αφήνουν και έναν θεσμό, έναν χώρο, ένα πεδίο όπου μπορούν να συνεχίσουν να γεννιούνται παραστάσεις και συναντήσεις. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν αρκέστηκε στο να είναι μέρος της θεατρικής ζωής· θέλησε να συμβάλει ενεργά και στη διαμόρφωση των όρων ύπαρξής της. Με αυτή την έννοια, το «Από Μηχανής Θέατρο» δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της βιογραφίας του. Είναι κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

Ο ποιητής πίσω από τον γνωστό ηθοποιό

Ένα από τα πιο γοητευτικά και συχνά λιγότερο γνωστά στοιχεία του ήταν η σχέση του με την ποίηση. Σύμφωνα με το σχετικό αφιέρωμα, είχε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές, ενώ στην τρίτη, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, συγκέντρωνε ανέκδοτα ποιήματα περίπου μιας δεκαετίας μαζί με αναδρομικό ανθολόγιο προηγούμενων ποιημάτων και δημοσιεύσεών του. Ποιήματά του είχαν επίσης συμπεριληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες.

Η ποιητική αυτή πλευρά δεν είναι μια περιφερειακή πληροφορία. Αντιθέτως, μας βοηθά να δούμε πιο ολοκληρωμένα το πρόσωπό του. Ο Βαλαβανίδης δεν ήταν μόνο άνθρωπος της εκφοράς, αλλά και άνθρωπος της εσωτερικής γραφής. Δεν αρκούνταν στο να ερμηνεύει τον λόγο άλλων· ένιωθε την ανάγκη να παράγει και δικό του λόγο, να μετατρέπει την εμπειρία σε ποίηση, να καταθέτει προσωπικό ίχνος. Αυτό δίνει και στη συνολική του διαδρομή μια άλλη διάσταση: δεν έχουμε μπροστά μας μόνο έναν έμπειρο ηθοποιό, αλλά έναν καλλιτέχνη με πνευματικό βάθος και ανάγκη ουσιαστικής έκφρασης. Το τελευταίο είναι ερμηνευτικό συμπέρασμα που υποστηρίζεται από το τεκμηριωμένο γεγονός της ποιητικής του παραγωγής.

Ο άνθρωπος πίσω από τη δημόσια μορφή

Τα δημοσιεύματα για την απώλειά του υπογραμμίζουν επίσης ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ότι είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά, είχε μιλήσει με αισιοδοξία για την περιπέτεια της υγείας του, επιλέγοντας να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στη δοκιμασία.

Ο δημόσιος αποχαιρετισμός από ανθρώπους του χώρου, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, δεν στάθηκε μόνο στο καλλιτεχνικό του αποτύπωμα αλλά και στη στάση ζωής του, παρουσιάζοντάς τον ως παράδειγμα για τους άλλους. Αυτό είναι ίσως το πιο πολύτιμο στοιχείο όταν φεύγει ένας άνθρωπος της τέχνης: το ότι οι συνάδελφοί του δεν θυμούνται απλώς τις επιτυχίες του, αλλά τον τρόπο με τον οποίο έζησε, εργάστηκε και στάθηκε απέναντι στους άλλους.

Έτσι, το πορτρέτο που μένει πίσω δεν είναι μόνο εκείνο ενός επιτυχημένου ηθοποιού. Είναι το πορτρέτο ενός ανθρώπου με διάρκεια, με μέτρο, με καλλιέργεια, με οικογενειακή και δημιουργική σταθερότητα, με διακριτικότητα και με βαθιά πίστη στην αξία της τέχνης. Κι αυτό εξηγεί γιατί η απώλειά του δεν βιώνεται ως απλή είδηση, αλλά ως πραγματικό πολιτιστικό κενό. Το τελευταίο αποτελεί αξιολογική σύνθεση των διαθέσιμων αφιερωματικών πηγών και των δημόσιων αποχαιρετισμών.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που στηρίχθηκε στη συγκυρία. Δεν ανήκε στους ανθρώπους που πέρασαν γρήγορα από το προσκήνιο και χάθηκαν όταν άλλαξε η μόδα, η αισθητική ή η εποχή. Αντίθετα, η πορεία του απέδειξε ότι η αληθινή καλλιτεχνική αξία χτίζεται αλλιώς: με δουλειά, με παιδεία, με επιμονή, με σεβασμό στο κείμενο, με βαθιά γνώση της σκηνής και με έναν εσωτερικό πολιτισμό που δεν χρειάζεται να διαφημιστεί για να φανεί.

Το κοινό θα τον θυμάται για διαφορετικούς λόγους. Άλλοι θα ανακαλούν τη φυσική του παρουσία στην τηλεόραση, άλλοι τις θεατρικές του ερμηνείες, άλλοι τη συμβολή του στον κινηματογράφο, άλλοι ίσως τη σπάνια εκείνη λεπτομέρεια ότι πίσω από τον ηθοποιό υπήρχε και ένας ποιητής. Όλες όμως αυτές οι όψεις ενώνονται σε μία κοινή αίσθηση: ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ένας πραγματικός εργάτης του πολιτισμού, ένας άνθρωπος που δεν κατανάλωσε την τέχνη, αλλά την υπηρέτησε.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό αντίο. Όχι απλώς να ειπωθεί ότι υπήρξε σημαντικός, αλλά να αναγνωριστεί ότι άφησε πίσω του ένα παράδειγμα. Παράδειγμα για το πώς μπορεί ένας ηθοποιός να είναι ταυτόχρονα ουσιαστικός, αγαπητός, διακριτικός, μορφωμένος, πολυσχιδής και βαθιά ανθρώπινος. Σε μια εποχή που συχνά μπερδεύει τη φασαρία με το εκτόπισμα, ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπενθύμιζε με την ίδια του την παρουσία ότι το αληθινό βάρος δεν κάνει θόρυβο. Μένει. Και γι’ αυτό δεν ξεχνιέται.

