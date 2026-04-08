Ψηφιακό Τείχος Προστασίας για τα Παιδιά: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εκτός social media οι κάτω των 15 ετών

Η απόφαση που ανακοινώθηκε φέρνει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη σχέση των ανηλίκων με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα προχωρά σε απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τη ρύθμιση να προετοιμάζεται μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και να τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα επιδιώκει να βρεθεί ανάμεσα στις πρώτες στην Ευρώπη που θα κινηθούν τόσο αποφασιστικά απέναντι σε ένα φαινόμενο που συνδέεται όλο και συχνότερα με ψυχική επιβάρυνση, εθισμό, διαταραχές ύπνου και έντονη ψυχολογική πίεση στις μικρές ηλικίες.

Η κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία δεν παρουσιάζεται ως μια απλή τεχνική παρέμβαση ή ένα ακόμα διοικητικό μέτρο. Αντίθετα, εμφανίζεται ως πολιτική επιλογή με ισχυρό κοινωνικό και παιδαγωγικό αποτύπωμα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η μακρόχρονη έκθεση των παιδιών στην οθόνη και στο αδιάκοπο περιβάλλον σύγκρισης, σχολιασμού και ψηφιακής πίεσης δεν επιτρέπει στο μυαλό να ξεκουραστεί, επιβαρύνει τη συναισθηματική σταθερότητα και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή ζωή, τη συγκέντρωση και την ψυχική ισορροπία των ανηλίκων. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι πολλοί γονείς περιγράφουν παιδιά που κοιμούνται δυσκολότερα, γίνονται πιο αγχώδη και περνούν υπερβολικά μεγάλο μέρος της ημέρας μπροστά από μια συσκευή.

Μια απόφαση που δεν παρουσιάζεται ως εύκολη, αλλά ως αναγκαία

Το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης είναι σαφές: η Πολιτεία θεωρεί πως η αυτορρύθμιση των πλατφορμών και η αποκλειστική ευθύνη των οικογενειών δεν αρκούν πλέον. Η απόφαση περιγράφεται ως δύσκολη, επειδή αγγίζει μια ψηφιακή πραγματικότητα που έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα των νέων, αλλά ταυτόχρονα ως απαραίτητη, επειδή η ζημιά που αποδίδεται στην ανεξέλεγκτη χρήση των social media θεωρείται πλέον υπαρκτή και σοβαρή. Η λογική του μέτρου είναι ότι όταν η τεχνολογία ξεπερνά τα όρια της απλής επικοινωνίας και λειτουργεί με όρους εξάρτησης, πίεσης και αλλοίωσης της παιδικής καθημερινότητας, τότε η κρατική παρέμβαση παύει να είναι υπερβολή και μετατρέπεται σε υποχρέωση.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026, ενώ η πλήρης ενεργοποίησή της προσδιορίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτή η μεταβατική περίοδος δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει μια βεβιασμένη ανακοίνωση χωρίς μηχανισμό εφαρμογής, αλλά ένα πλαίσιο που θα πρέπει να συνοδευτεί από τεχνικές, νομικές και διοικητικές λύσεις, πιθανόν και από διαδικασίες ελέγχου ηλικίας, γονικού ελέγχου και συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξειδίκευση του μέτρου είχε επίσης προαναγγελθεί για την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης, στοιχείο που δείχνει ότι το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά, αλλά ως συνολική παρέμβαση δημόσιας πολιτικής.

Η σύνδεση με την ψυχική υγεία και τον ψηφιακό εθισμό

Το πιο βαρύ πολιτικό και κοινωνικό φορτίο αυτής της εξαγγελίας βρίσκεται στην ανοιχτή σύνδεση των social media με φαινόμενα ψυχικής φθοράς στις μικρές ηλικίες. Η επιχειρηματολογία που συνοδεύει την απόφαση μιλά για άγχος, έλλειψη ξεκούρασης του νου, πίεση που παράγεται από τη συνεχή σύγκριση με άλλους, έκθεση σε σχόλια και μηχανισμούς που κρατούν τα παιδιά διαρκώς μπροστά στην οθόνη. Δεν πρόκειται απλώς για μια ηθική ανησυχία γύρω από το «πολύ κινητό», αλλά για μια πιο συνολική εκτίμηση ότι το ψηφιακό περιβάλλον έχει σχεδιαστεί με τρόπους που καλλιεργούν εξάρτηση και επηρεάζουν τον ψυχισμό των ανηλίκων.

Η Ελλάδα θέλει να βρεθεί στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής συζήτησης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ευρωπαϊκό σκέλος της ανακοίνωσης. Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται να θέλει όχι μόνο να θεσπίσει ένα εθνικό μέτρο, αλλά και να πιέσει για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κατεύθυνση στο θέμα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα προχωρήσουν σε μια τέτοια πρωτοβουλία και ότι στόχος είναι να υπάρξει ανάλογη ώθηση και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης» στα 15 έτη ενισχύει ακριβώς αυτή τη διάσταση: ότι η Αθήνα δεν θέλει το μέτρο να μείνει ένα εθνικό πείραμα, αλλά να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό προηγούμενο.

Το διεθνές περιβάλλον που πιέζει προς την ίδια κατεύθυνση

Η ελληνική πρωτοβουλία δεν εμφανίζεται σε κενό. Αντίθετα, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συζήτηση για τα όρια χρήσης social media από ανηλίκους έχει ενταθεί αισθητά. Ήδη η Αυστραλία αναφέρεται ως η πρώτη χώρα που προχώρησε σε αντίστοιχο περιορισμό για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, ενώ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σλοβενία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ισπανία, εξετάζουν ή επεξεργάζονται παρόμοιες κινήσεις. Έτσι, η ελληνική απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή τάση: την τάση μετάβασης από τη συζήτηση περί «υπεύθυνης χρήσης» στη συζήτηση περί θεσμικών απαγορεύσεων και δεσμευτικών ορίων ηλικίας.

Η κοινωνική αποδοχή του μέτρου

Ένα ακόμα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η εξαγγελία φαίνεται να στηρίζεται και σε ήδη διαμορφωμένο κοινωνικό κλίμα. Σύμφωνα με δημοσκοπικά ευρήματα που επικαλέστηκε η ίδια η κυβερνητική επιχειρηματολογία, περίπου 8 στους 10 ερωτηθέντες εμφανίζονται να στηρίζουν μια τέτοια απαγόρευση. Αυτό δείχνει ότι η ανησυχία για τις συνέπειες της ψηφιακής υπερέκθεσης των παιδιών δεν περιορίζεται σε ειδικούς ή σε έναν στενό πολιτικό κύκλο, αλλά αγγίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας και κυρίως των οικογενειών που βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα μέσα στο σπίτι.

Δεν είναι το πρώτο βήμα, αλλά το πιο δραστικό

Η εξαγγελία αυτή δεν έρχεται αποκομμένη από προηγούμενες κινήσεις. Η κυβέρνηση είχε ήδη προχωρήσει σε απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και στη δημιουργία εργαλείων γονικού ελέγχου για τον περιορισμό του χρόνου οθόνης των εφήβων. Όμως το νέο μέτρο είναι σαφώς ποιοτικά διαφορετικό: δεν περιορίζεται στο σχολικό περιβάλλον ούτε στην ενίσχυση της γονικής επίβλεψης, αλλά επιχειρεί να βάλει ευθύ, καθολικό ηλικιακό φραγμό στην πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μετάβαση από την εποπτεία στην απαγόρευση.

Το μεγάλο ερώτημα: πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη

Από εδώ και πέρα, το πιο κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η πολιτική βούληση, αλλά και η τεχνική και νομική εφαρμογή. Πώς θα γίνεται η επιβεβαίωση ηλικίας; Ποια θα είναι η υποχρέωση των πλατφορμών; Πόσο αξιόπιστοι θα είναι οι μηχανισμοί ελέγχου; Πώς θα αποφεύγεται η καταστρατήγηση του μέτρου μέσω ψευδών στοιχείων ή εναλλακτικών λογαριασμών; Και κυρίως, πώς θα εξισορροπηθεί η προστασία των ανηλίκων με ζητήματα ιδιωτικότητας, τεχνολογικής εφαρμοσιμότητας και δικαιωμάτων; Αυτά τα ερωτήματα μένουν ακόμη ανοιχτά και θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν η εξαγγελία θα εξελιχθεί σε αποτελεσματική πολιτική ή σε μια δύσκολα εφαρμόσιμη νομοθετική πρόβλεψη. Η ίδια η αναφορά σε μεταγενέστερη εξειδίκευση του μέτρου επιβεβαιώνει ότι το πεδίο των λεπτομερειών παραμένει καθοριστικό.

Η ανακοίνωση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν είναι μια απλή κυβερνητική εξαγγελία που θα περάσει γρήγορα από τον δημόσιο διάλογο. Είναι μια παρέμβαση που αγγίζει τον πυρήνα της σύγχρονης παιδικής ζωής, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ψυχολογία, η κοινωνικότητα, η αυτοεικόνα και η καθημερινότητα των νέων μέσα σε έναν κόσμο μόνιμης συνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάσει το μέτρο ως αναγκαία άμυνα απέναντι σε ένα περιβάλλον που δεν θεωρεί πλέον ουδέτερο, αλλά ενεργά επιβαρυντικό για τους ανηλίκους. Ταυτόχρονα, μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο των συστάσεων και της ατομικής ευθύνης στο επίπεδο της κρατικής απαγόρευσης και της ευρωπαϊκής θεσμικής πίεσης.

Το αν αυτή η επιλογή θα δικαιωθεί στην πράξη θα κριθεί από δύο πράγματα: πρώτον, από το αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί πραγματικά και όχι μόνο να εξαγγελθεί, και δεύτερον, από το αν θα συνοδευτεί από ένα ευρύτερο πλαίσιο παιδείας, στήριξης γονέων, ψηφιακής αγωγής και ουσιαστικής προστασίας της παιδικής ψυχικής υγείας. Γιατί το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι απλώς να κλείσει μια εφαρμογή στην οθόνη ενός παιδιού, αλλά να ανοίξει ξανά χώρος για ύπνο, ηρεμία, σκέψη, επικοινωνία, παιχνίδι και ζωή έξω από τον αλγόριθμο. Και ακριβώς γι’ αυτό η συγκεκριμένη απόφαση, αν προχωρήσει όπως ανακοινώθηκε, μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και πιο συζητημένες κοινωνικές παρεμβάσεις των επόμενων ετών στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη

Related