🔥 Κερατέα στις φλόγες – Θύελλες, εκρήξεις φωτιάς και αγώνας με τον χρόνο υπό ακραίες συνθήκες

Η Κερατέα ζει ώρες αγωνίας, καθώς μια μεγάλη και ιδιαίτερα επικίνδυνη δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Τογάνι, δημιουργώντας σκηνικό πύρινης κόλασης. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι από τις χειρότερες που θα μπορούσαν να επικρατήσουν: θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ, χαμηλή υγρασία και τοπογραφία που ενισχύει τη φωτιά, οδηγούν σε εκρηκτική εξάπλωση των φλογών.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που έχουν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες. Ήδη μετράμε έναν νεκρό, δεκάδες απεγκλωβισμούς και τεράστια κινητοποίηση σε γη και αέρα. Η αυριανή μέρα προβλέπεται ακόμη χειρότερη, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε «κόκκινο συναγερμό» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναλυτική παρουσίαση:

Σύμφωνα με το Meteo, οι συνθήκες στην Κερατέα έως αργά το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είναι εξαιρετικά δυσμενείς για την κατάσβεση.

Άνεμοι: Βόρειοι, θυελλώδεις, έντασης 7–8 μποφόρ, που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση. Αναμένεται μικρή εξασθένηση (5–6 μποφόρ) τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου, πριν ενισχυθούν ξανά.

Βόρειοι, θυελλώδεις, έντασης 7–8 μποφόρ, που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση. Αναμένεται μικρή εξασθένηση (5–6 μποφόρ) τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου, πριν ενισχυθούν ξανά. Τοπογραφία: Η γεωμορφολογία της περιοχής δημιουργεί «σήραγγες ανέμου» που τροφοδοτούν τη φωτιά, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Η γεωμορφολογία της περιοχής δημιουργεί «σήραγγες ανέμου» που τροφοδοτούν τη φωτιά, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση. Υγρασία: Προβλέπεται πρόσκαιρη ανάκαμψη της υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων το βράδυ, αλλά η βελτίωση θα είναι προσωρινή.

Διακοπές κυκλοφορίας & εκκενώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει διακόψει την κυκλοφορία:

Στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου. Στη Λεωφόρο Λαυρίου (από Βρυούλων έως Λεωφόρο Καραμανλή). Στη Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Επιπλέον, γίνονται ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια και οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγίασμα. Για την υποστήριξη των εκκενώσεων επιχειρούν 136 αστυνομικοί με 63 οχήματα.

Θύματα και επιχειρήσεις διάσωσης:

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι, κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Έχουν γίνει 15 απεγκλωβισμοί από την αστυνομία και άλλοι 5 από την Πυροσβεστική .

από την αστυνομία και άλλοι . Έχουν εκδοθεί 8 μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς. Το πιο πρόσφατο καλεί τους πολίτες σε Λεγρενά, Χάρακα, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να κινηθούν προς Σούνιο μέσω Παραλιακής Οδού.

Δυνάμεις κατάσβεσης:

190 πυροσβέστες

7 ομάδες δασοκομάντος

44 οχήματα

Εθελοντές, υδροφόρες, μηχανήματα έργου

Από αέρος: 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα (2 συντονιστικά)

Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και κινητή ιατρική μονάδα στην περιοχή.

Κατάσταση σε άλλες πυρκαγιές:

Αργολίδα: Ελεγχθείσα.

Αχαΐα, Κεφαλονιά, Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Σε ύφεση.

Μέγαρα: Οριοθετημένη.

Μόνο σε 48 ώρες έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Προβλέψεις για αύριο:

Η 9η Αυγούστου θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Κόκκινος συναγερμός για Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Κύθηρα. Σε πολλές άλλες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος. Οι αρχές καλούν σε αποφυγή θερμών εργασιών και αυστηρή τήρηση οδηγιών.

Η τραγωδία στην Κερατέα είναι μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο αδυσώπητη μπορεί να γίνει η φύση όταν οι συνθήκες ευνοούν την καταστροφή. Η συνδυασμένη δράση θυελλωδών ανέμων, χαμηλής υγρασίας και δύσβατης τοπογραφίας μετέτρεψε μια πυρκαγιά σε ανεξέλεγκτο μέτωπο, παρά την τεράστια κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Ο χαμός ενός ανθρώπου και οι δεκάδες εκκενώσεις καταδεικνύουν ότι η προτεραιότητα πρέπει πάντα να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με τον αυριανό κίνδυνο να είναι ακόμη μεγαλύτερος, η επαγρύπνηση όλων και η πιστή συμμόρφωση στις οδηγίες των αρχών δεν είναι απλώς αναγκαία – είναι ζήτημα επιβίωσης.

