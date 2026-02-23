60 χρόνια ΕΡΤ: Από το πρώτο σήμα του 1966 στη «δημόσια τηλεόραση της νέας εποχής» – μια επέτειος που γίνεται ζωντανό πρόγραμμα, μνήμη και υπόσχεση

Υπάρχουν οργανισμοί που δεν μετριούνται μόνο με τα χρόνια τους, αλλά με τα ίχνη που αφήνουν πάνω στην κοινωνία. Η ΕΡΤ, 60 χρόνια μετά την πρώτη επίσημη εκπομπή της (23 Φεβρουαρίου 1966), δεν παρουσιάζει απλώς έναν επετειακό αριθμό. Παρουσιάζει μια ολόκληρη διαδρομή: εικόνες που μεγάλωσαν γενιές, δελτία που κατέγραψαν καμπές της χώρας, εκπομπές που έφτιαξαν κοινή μνήμη, πρόσωπα που έγιναν «φωνές» μιας εποχής και ένα αρχείο που λειτουργεί σαν συλλογικό ημερολόγιο της Ελλάδας.

Η επέτειος των 60 χρόνων δεν αντιμετωπίζεται ως νοσταλγία βιτρίνας. Το αφήγημα που προβάλλεται είναι διπλό: σεβασμός στο παρελθόν, αλλά και ξεκάθαρη δήλωση συνέχειας, με «βλέμμα στο μέλλον» και με έμφαση στα σύγχρονα εργαλεία και τα νέα μέσα της ΕΡΤ (ERTnews, ERTFLIX, ERT WORLD κ.ά.). Γιατί η δημόσια τηλεόραση, για να είναι πραγματικά δημόσια, δεν αρκεί να θυμάται∙ οφείλει να εξελίσσεται, να ανοίγεται, να δοκιμάζει, να λογοδοτεί, να δημιουργεί. Και αυτή ακριβώς την ιδέα επιχειρεί να μετατρέψει σε πρόγραμμα και δράσεις η Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026: μια ημέρα «γεμάτη ΕΡΤ», με αφιερώματα, συζητήσεις, μουσική, αρχειακό υλικό, πρόσωπα-σταθμούς και ένα συμβολικό άνοιγμα προς το κοινό.

Η αφετηρία: 23 Φεβρουαρίου 1966 – και το νόημα του «60» σήμερα

Η ΕΡΤ υπενθυμίζει ότι η επίσημη έναρξη της δημόσιας τηλεόρασης στην Ελλάδα τοποθετείται στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Εξήντα χρόνια μετά, η επέτειος «κουμπώνει» ημερολογιακά στην Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας στην ημέρα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: μια γιορτή που δεν είναι μόνο τηλεοπτική, αλλά και κοινωνική, γιατί αφορά το πώς η ελληνική κοινωνία είδε τον εαυτό της στην οθόνη, πώς ενημερώθηκε, πώς ψυχαγωγήθηκε, πώς διαφώνησε, πώς συγκινήθηκε.

Με αυτό το πλαίσιο, η ΕΡΤ παρουσιάζει την επέτειο ως «ιστορία που συνεχίζεται» — όχι ως παρελθόν που έκλεισε.

Η γλώσσα της ανακοίνωσης επιμένει σε δύο άξονες:

τιμή στην ιστορική διαδρομή (πρόσωπα, εκπομπές, γεγονότα, δεκαετίες),

(πρόσωπα, εκπομπές, γεγονότα, δεκαετίες), συνέχιση στη ψηφιακή εποχή (μετασχηματισμός, πλατφόρμες, 24ωρη ενημέρωση, διεθνής παρουσία).

Η «ραχοκοκαλιά» της ημέρας: διακαναλικό επετειακό αφιέρωμα στις 20:00

Κεντρικό σημείο του εορτασμού είναι μια δίωρη επετειακή εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα: 60 Χρόνια Δημόσια Τηλεόραση», που μεταδίδεται διακαναλικά στις 20:00 από ΕΡΤnews, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ3 και ERT WORLD.

Η εκπομπή «χτίζεται» πάνω στο μεγάλο πλεονέκτημα της ΕΡΤ: το Αρχείο της. Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από συμβολικές πρώτες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης και φτάνει μέχρι τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας παράλληλα την εξέλιξη του ρόλου της ΕΡΤ ως ενημερωτικού και ψυχαγωγικού οργανισμού.

Στην περιγραφή της εκπομπής ξεχωρίζει και μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια: αναφορά στην πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση, την Ελένη Κυπραίου, σαν συμβολικό «σημείο εκκίνησης» μιας αφήγησης που δεν είναι μόνο τεχνική (σήμα, στούντιο, τεχνολογία), αλλά και ανθρώπινη (πρόσωπα, ρόλοι, φωνές).

Από τα «εμβληματικά» στις πλατφόρμες: τι τονίζει η ΕΡΤ για το σήμερα

Το επετειακό αφήγημα δεν μένει σε μια λίστα αναμνήσεων.

Γίνεται προσπάθεια να φανεί η ΕΡΤ ως σύστημα πολλαπλών «εξόδων» προς το κοινό:

το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι ΕΡΤnews ,

, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX ,

, η δορυφορική ERT WORLD,

και συνολικά η σύγχρονη παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης στο νέο περιβάλλον.

Με απλά λόγια: η ΕΡΤ λέει ότι η ιστορία της δεν είναι μόνο «τι δείξαμε τότε», αλλά και «πώς φτάνουμε στο κοινό σήμερα» — και αυτό, για έναν δημόσιο φορέα, είναι ζήτημα αποστολής.

Prime time μνήμης και μουσικής: «#Παρέα» στις 22:00 στην ΕΡΤ1

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 22:00, η εκπομπή «#Παρέα» στην ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Κουβαρά αναλαμβάνει το πιο συναισθηματικό και «ανθρώπινο» κομμάτι της επετείου: μια βραδιά με αναμνήσεις, εικόνες-σταθμούς και μουσική.

Το σκεπτικό είναι καθαρό: η τηλεόραση δεν είναι μόνο γεγονότα και ενημέρωση — είναι και κοινές στιγμές, τραγούδια, σειρές, πρόσωπα που συνδέθηκαν με την καθημερινότητα. Γι’ αυτό και το αφιέρωμα πλαισιώνεται από ερμηνείες τραγουδιών εμβληματικών σειρών της ΕΡΤ από καλλιτέχνες που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Η «μέρα» της ΕΡΤ μέσα στη μέρα: πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές με αφιερώματα

Η επέτειος δεν περιορίζεται στο prime time. Από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, ψυχαγωγικές εκπομπές όπως «Νωρίς Νωρίς», «Πρωίαν σε Είδον», «Στούντιο 4» εντάσσουν ειδικά αφιερώματα και συνεντεύξεις γύρω από τα 60 χρόνια.

Παράλληλα, μια ημέρα πριν, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παρουσιάζει ειδικό αφιέρωμα για τη «μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης», την «Αθλητική Κυριακή» — μια επιλογή που δείχνει ότι η ΕΡΤ θέλει να θυμίσει και τις «σταθερές» της, εκείνες που λειτούργησαν σαν εβδομαδιαίο ραντεβού για δεκαετίες.

ΕΡΤnews και κοινωνία: «Press Talk» με το ερώτημα ποιος επηρέασε ποιον

Στις 22:00 (την ίδια βραδιά) στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «Press Talk» με τον Απόστολο Μαγγηριάδη στήνει ειδικό αφιέρωμα με ένα ερώτημα που πάει πιο βαθιά από την επέτειο:

Ήταν η κοινωνία που όρισε το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή οι δημιουργοί που προηγήθηκαν της κοινωνίας;

Με καλεσμένους (όπως αναφέρονται) ανθρώπους από τον χώρο της ανάλυσης, της κριτικής και της δημόσιας ζωής, η συζήτηση μετατρέπει την επέτειο σε αφορμή για κάτι πιο ουσιαστικό: να μιλήσουμε για την τηλεόραση ως καθρέφτη, αλλά και ως μηχανισμό διαμόρφωσης αντιλήψεων, αισθητικής και δημόσιου λόγου.

Η ενημέρωση «γιορτάζει» επίσης: αφιερώματα στα δελτία και στις ενημερωτικές εκπομπές

Από το πρωί, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤnews (όπως «Συνδέσεις», «Newsroom», «Live now») εντάσσουν αναφορές, αφιερώματα και συνεντεύξεις με πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης. Και, πέρα από τις εκπομπές, η επέτειος «διαχέεται» και στα δελτία ειδήσεων με σχετικά ρεπορτάζ και «εκπλήξεις» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το μήνυμα εδώ είναι σαφές: ο εορτασμός δεν είναι ξεχωριστό «κουτί» εκτός προγράμματος — είναι μέρος της συνολικής ροής, σαν να λέει η ΕΡΤ ότι η ιστορία της είναι δεμένη με την καθημερινή λειτουργία της.

Παράλληλες δράσεις: φως στο κτίριο, άνοιγμα στο κοινό

Πέρα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αναφέρονται και συμβολικές/εξωστρεφείς δράσεις:

Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ στη Ρηγίλλης .

του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ στη . Open Day στο Ραδιομέγαρο, ώστε το κοινό να ξεναγηθεί, να δει τους χώρους και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.

Αυτές οι κινήσεις λειτουργούν σαν «γέφυρα»: από την τηλεόραση ως θέαμα, στην τηλεόραση ως θεσμό που ανήκει (και οφείλει να ανήκει) στους πολίτες.

Η ουσία που θέλει να περάσει η ανακοίνωση

Η τελική νότα του κειμένου συμπυκνώνει το νόημα της επετείου: εξήντα χρόνια μετά, η ΕΡΤ «συνεχίζει να γράφει ιστορία», μένει πιστή στην αποστολή της και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Με άλλα λόγια, η επέτειος παρουσιάζεται ως:

ιστορικός απολογισμός (τι υπήρξε, τι άφησε),

(τι υπήρξε, τι άφησε), επικαιροποίηση ρόλου (τι σημαίνει δημόσια τηλεόραση σήμερα),

(τι σημαίνει δημόσια τηλεόραση σήμερα), δήλωση συνέχειας (η ιστορία δεν τελειώνει εδώ).

Τα 60 χρόνια της ΕΡΤ είναι κάτι περισσότερο από μια γιορτή τηλεοπτικών αναμνήσεων. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δημόσια τηλεόραση, όταν λειτουργεί σωστά, δεν είναι απλώς «κανάλια» — είναι δημόσιος χώρος: χώρος ενημέρωσης με ευθύνη, πολιτισμού με διάρκεια, ψυχαγωγίας με ποιότητα, αθλητικής και κοινωνικής καταγραφής, αλλά και χώρος όπου η χώρα βλέπει τον εαυτό της να αλλάζει.

Η επέτειος της 23ης Φεβρουαρίου 2026 —με το διακαναλικό ντοκιμαντερίστικο αφιέρωμα, τις ειδικές εκπομπές, τις συζητήσεις για τη σχέση τηλεόρασης-κοινωνίας, τη μουσική μνήμη των σειρών, τις ζωντανές αναφορές στα δελτία, αλλά και το άνοιγμα του Ραδιομεγάρου στο κοινό— μοιάζει να λέει κάτι απλό και απαιτητικό μαζί: ότι η ΕΡΤ δεν έχει αξία επειδή είναι παλιά, αλλά επειδή μπορεί να αποδεικνύει καθημερινά πως είναι χρήσιμη. Και ότι «η ιστορία συνεχίζεται» μόνο αν κάθε νέα μέρα λειτουργίας της κρατά ζωντανή την ίδια υπόσχεση: να υπηρετεί το κοινό, να στέκεται στο ύψος της εποχής και να χτίζει, μέσα στον χρόνο, μια μνήμη που δεν ξεθωριάζει αλλά εξελίσσεται.

