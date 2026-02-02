Το νέο τρένο-στοίχημα που αλλάζει τις ράγες: Το Coradia Stream της Hellenic Train «βγαίνει στο φως» – δοκιμές, πιστοποιήσεις και το μεγάλο ραντεβού του 2027

Ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται σε μια περίοδο όπου κάθε είδηση για νέο τροχαίο υλικό δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως «ανανέωση στόλου», αλλά ως ένδειξη μιας ευρύτερης προσπάθειας να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού: περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρώτη δημόσια παρουσίαση του Coradia Stream στην Ελλάδα λειτουργεί ως συμβολικό –και πρακτικό– ορόσημο: ένα τρένο που δεν έρχεται για φωτογραφίες, αλλά για να περάσει από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία δοκιμών, ελέγχων και πιστοποιήσεων, προτού δώσει «εμπορικό» έργο.

Η κεντρική είδηση είναι καθαρή: την Πέμπτη, το δοκιμαστικό Coradia Stream θα βρίσκεται στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκη, όπου και θα παρουσιαστεί σε εκπροσώπους του Τύπου από στελέχη της Hellenic Train και της Alstom. Όμως πίσω από την τελετουργία της παρουσίασης, υπάρχει μια ολόκληρη «αλυσίδα» τεχνικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών βημάτων που θα κρίνουν το πότε –και πώς– τα νέα τρένα θα γίνουν καθημερινότητα στις ελληνικές ράγες.

Η είδηση με μία ματιά: τι ακριβώς παρουσιάζεται

Το Coradia Stream που εμφανίζεται τώρα δεν είναι εμπορικός συρμός : πραγματοποιεί δοκιμαστικά δρομολόγια και δεν διαθέτει διαμόρφωση επιβατικής χρήσης (π.χ. θέσεις καθισμάτων), καθώς βρίσκεται στο στάδιο ελέγχων και προσαρμογών.

Οι δοκιμές αναμένεται να συνεχιστούν έως Μάιο–Ιούνιο .

. Έπειτα, θα ακολουθήσει η διαδικασία λήψης των απαραίτητων πιστοποιήσεων από τη ΡΑΣ και τον ERA .

και τον . Η εμπορική ένταξη του νέου τρένου τοποθετείται περί τα μέσα του 2027, ενώ από τον Φεβρουάριο 2027 προβλέπεται να ξεκινήσει εκπαίδευση προσωπικού.

Το «μεγάλο πακέτο»: 23 νέοι συρμοί, 308 εκατ. ευρώ, ορίζοντας 2028

Η παρουσίαση του δοκιμαστικού συρμού συνδέεται με μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία: η εταιρεία έχει δεσμευτεί για 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς Coradia Stream, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση προμήθειας που τοποθετείται στο 2028.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί δημόσια:

11 συρμοί προορίζονται για προαστιακές διαδρομές, όπως Πειραιάς – Αθήνα – Αεροδρόμιο , Αθήνα – Χαλκίδα , Αθήνα – Κιάτο – Πάτρα (με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του δικτύου).

Οι υπόλοιποι 12 συρμοί στοχεύουν να καλύψουν υπεραστικές μετακινήσεις, με αιχμή τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ταχύτητα έως 160 χλμ./ώρα και διαμόρφωση ανά χρήση

Το δημοσίευμα περιγράφει τα βασικά τεχνικά στοιχεία της νέας γενιάς συρμών:

Μέγιστη ταχύτητα έως 160 χλμ./ώρα .

. Σχεδιασμός και παραγωγή στην Ιταλία, στις εγκαταστάσεις της Alstom στο Savigliano .

στο . Σύνθεση αμαξοστοιχίας με κινητήριες μονάδες και βαγόνια (με χωρητικότητα καθισμάτων προσαρμοσμένη στη χρήση): Υπεραστικά: 332 επιβάτες Προαστιακά: 365 θέσεις

(με χωρητικότητα καθισμάτων προσαρμοσμένη στη χρήση): Διάταξη θυρών: δύο πόρτες ανά πλευρά στα μεσαία οχήματα και μία πόρτα ανά πλευρά στα ακραία οχήματα.

ανά πλευρά στα μεσαία οχήματα και ανά πλευρά στα ακραία οχήματα. Στοιχεία άνεσης/λειτουργικότητας: χαμηλό δάπεδο (επιβίβαση χωρίς σκαλιά), μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, προσαρμοζόμενος LED φωτισμός, και ειδικοί χώροι για ποδήλατα, καρότσια και μεγάλες αποσκευές.

Συστήματα ασφάλειας: η «καρδιά» της νέας εποχής

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ενσωματωμένα συστήματα που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και ελέγχου:

ERTMS (ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης/ελέγχου ταχύτητας)

(ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης/ελέγχου ταχύτητας) ETCS (ψηφιακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αυτόματης πέδησης)

(ψηφιακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αυτόματης πέδησης) TCMS (κεντρικός «εγκέφαλος» που ελέγχει κρίσιμες λειτουργίες του τρένου)

Σε επίπεδο ευρύτερου πλαισίου, η συζήτηση για νέους συρμούς και τεχνολογίες ασφάλειας «κουμπώνει» και με τις δημόσιες δεσμεύσεις για επενδύσεις και αυστηρότερους όρους στο σιδηροδρομικό σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Τι σημαίνει πρακτικά η «παρουσίαση» στη Θεσσαλονίκη

Η παρουσίαση στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης είναι ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο μέσα στη διαδρομή πιστοποίησης:

Δοκιμές στο δίκτυο (με συλλογή δεδομένων, συμπεριφορά συρμού, επιδόσεις, αλληλεπίδραση με υποδομή). Ρυθμιστικός έλεγχος και πιστοποιήσεις από ΡΑΣ και ERA. Εκπαίδευση προσωπικού (οδηγοί, τεχνικοί, διαδικασίες λειτουργίας/συντήρησης) από Φεβρουάριο 2027. Εμπορική λειτουργία γύρω στα μέσα του 2027.

Με απλά λόγια: η «είδηση της ημέρας» δεν είναι ότι «ήρθε ένα νέο τρένο», αλλά ότι μπαίνει σε δημόσια θέα ένα πρόγραμμα που κρίνεται από το αν θα φτάσει εγκαίρως στο τελικό του αποτέλεσμα: τακτικά δρομολόγια με νέο στόλο, με τεκμηριωμένες δικλίδες ασφάλειας και σαφές operational σχέδιο.

Το Coradia Stream που παρουσιάζεται τώρα στο ελληνικό κοινό δεν είναι ακόμη το τρένο που θα πάρει αύριο επιβάτες από αποβάθρες. Είναι, όμως, το πιο απτό σημάδι ότι ένα μεγάλο έργο μετάβασης «τρέχει» ήδη πάνω στις ράγες: δοκιμές μέχρι την άνοιξη/αρχές καλοκαιριού, κατόπιν πιστοποιήσεις, εκπαίδευση μέσα στο 2027 και στόχος εμπορικής ένταξης στα μέσα της ίδιας χρονιάς.

Και αν κάτι κάνει αυτή την εξέλιξη να ξεχωρίζει, είναι ότι συνδέει τρία πράγματα που ο ελληνικός σιδηρόδρομος έχει ανάγκη να αποδείξει στην πράξη: σύγχρονο τροχαίο υλικό, πρότυπα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνέπεια στην υλοποίηση. Από εδώ και πέρα, το «βάρος» δεν θα το σηκώσουν οι παρουσιάσεις, αλλά τα χιλιόμετρα των δοκιμών, οι σφραγίδες των αρχών, η ετοιμότητα του προσωπικού και –τελικά– η καθημερινή εμπειρία των πολιτών που θα περιμένουν το νέο τρένο να γίνει… κανονικότητα.

