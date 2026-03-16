Όσκαρ 2026: η νύχτα που το Χόλιγουντ δεν βράβευσε απλώς ταινίες — αποκάλυψε τις νέες ισορροπίες δύναμης, το πολιτικό νεύρο και το βαθύ παρασκήνιο της βιομηχανίας

Τα 98α Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου δεν ήταν μια ακόμη λαμπερή τελετή με κόκκινο χαλί, προσεκτικά μελετημένα χαμόγελα και τυπικούς ευχαριστήριους λόγους. Η βραδιά της 15ης Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Ovation Hollywood εξελίχθηκε σε ένα σύνθετο, πολυεπίπεδο θέαμα, όπου η βιομηχανία του αμερικανικού κινηματογράφου επιχείρησε να μιλήσει ταυτόχρονα για την τέχνη, την πολιτική, την εξουσία, την αγορά, την ταυτότητα, τη μνήμη και το μέλλον της ίδιας της κινηματογραφικής αφήγησης. Με οικοδεσπότη τον Conan O’Brien, με ζωντανή μετάδοση από το ABC και το Hulu και με παγκόσμια διανομή σε περισσότερες από 200 επικράτειες, τα φετινά Όσκαρ είχαν εξαρχής όλα τα χαρακτηριστικά μιας τελετής που δεν θα έμενε απλώς στη λίστα των νικητών, αλλά θα συζητιόταν για τον τόνο, τα μηνύματα και τους υπόγειους συσχετισμούς της.

Και πράγματι, αυτό συνέβη. Το “One Battle after Another” αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο της βραδιάς, κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και συνολικά έξι βραβεία, επιβεβαιώνοντας ότι η Ακαδημία φέτος προτίμησε ένα έργο με ισχυρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, με ξεκάθαρη σκηνοθετική υπογραφή και βαρύ θεματικό φορτίο. Την ίδια ώρα, το “Sinners”, που είχε φτάσει στην τελετή ως το πιο πολυσυζητημένο και ιστορικά πολυ-υποψήφιο φιλμ της χρονιάς, δεν κατέρρευσε, αλλά δεν κατέκτησε και τον απόλυτο θρίαμβο που πολλοί περίμεναν· περιορίστηκε σε τέσσερα σημαντικά βραβεία, παραμένοντας όμως ο ένας από τους δύο μεγάλους πυλώνες της βραδιάς.

Όμως η ουσία των φετινών Όσκαρ δεν βρισκόταν μόνο στο ποιος κέρδισε. Βρισκόταν στο πώς κέρδισε, στο γιατί κέρδισε, στο τι μήνυμα έστειλε η ίδια η διάταξη των βραβείων, στις ιστορικές πρωτιές που καταγράφηκαν, στις πολιτικές αιχμές που ακούστηκαν πάνω στη σκηνή, στις μικρές εντάσεις του παρασκηνίου, στις συμβολικές απουσίες, στις τιμητικές αποκαταστάσεις καλλιτεχνών που περίμεναν δεκαετίες και στο γεγονός ότι η Ακαδημία έδειξε πιο αποφασισμένη από ποτέ να αναγνωρίσει όχι απλώς την εμπορική ή αισθητική επιτυχία, αλλά την ταινία ως φορέα πολιτισμικής επιρροής. Τα 98α Όσκαρ έμοιασαν λιγότερο με γιορτή ασφαλούς χολιγουντιανής αυτοϊκανοποίησης και περισσότερο με δημόσια διακήρυξη ότι το νέο σινεμά της επιρροής είναι διεθνές, πολιτικό, απρόβλεπτο και πολύ πιο ανοιχτό σε συγκρούσεις.

Η μεγάλη εικόνα της βραδιάς: ποιος κυριάρχησε και γιατί

Ο αδιαμφισβήτητος νικητής της τελετής ήταν το “One Battle after Another” του Paul Thomas Anderson. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ και το πρώτο στην ιστορία της Ακαδημίας Όσκαρ για το Casting, ενώ πρόσθεσε και το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Sean Penn. Αυτή η συγκομιδή δεν ήταν απλώς ποσοτικά εντυπωσιακή· ήταν στρατηγικά κομβική, διότι συγκέντρωσε τα βραβεία που διαμορφώνουν το κύρος μιας ταινίας στην ιστορία του θεσμού: κορυφαίο φιλμ, κορυφαίος σκηνοθέτης, κορυφαίο γραπτό υπόβαθρο και κορυφαία κατασκευή αφήγησης μέσω μοντάζ.

Η νίκη του Anderson είχε και μια βαθύτερη σημειολογία. Παρά το πολυετές κύρος του, ο σκηνοθέτης δεν είχε μέχρι σήμερα μετατρέψει την κριτική αποδοχή και τις πολλαπλές υποψηφιότητές του σε οσκαρικό θρίαμβο τέτοιας κλίμακας. Τα φετινά Όσκαρ λειτούργησαν λοιπόν και ως μια μορφή θεσμικής “δικαίωσης” για έναν δημιουργό που χρόνια θεωρούνταν από τους κορυφαίους της γενιάς του, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει το έπαθλο που σφραγίζει οριστικά τη θέση του στο χολιγουντιανό πάνθεον. Το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση ήρθε με μια ταινία σαφώς πολιτική, αιχμηρή και με αναφορές σε μετανάστευση, φυλή και κοινωνικές συγκρούσεις, δείχνει και προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε φέτος το σώμα των ψηφοφόρων.

Απέναντί του, το “Sinners” έφτασε στην τελετή κουβαλώντας τον τίτλο του φιλμ με τις περισσότερες υποψηφιότητες της χρονιάς — και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ακαδημίας για το μουσικό σκέλος της βραδιάς, ως «η πιο πολυ-υποψήφια ταινία στην ιστορία των Όσκαρ». Τελικά κατέκτησε τέσσερα αγαλματίδια: Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan, Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Ryan Coogler, Πρωτότυπης Μουσικής για τον Ludwig Göransson και Φωτογραφίας για την Autumn Durald Arkapaw. Δεν πήρε όμως τα δύο τρόπαια που συνήθως μετατρέπουν μια επιτυχία σε απόλυτη κυριαρχία: Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία. Εκεί κρίθηκε η μεγάλη μάχη.

Οι μεγάλοι νικητές των ερμηνειών

Στην κατηγορία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Michael B. Jordan επικράτησε για το “Sinners”, αφήνοντας πίσω του τον Timothée Chalamet για το Marty Supreme, τον Leonardo DiCaprio για το One Battle after Another, τον Ethan Hawke για το Blue Moon και τον Wagner Moura για το The Secret Agent. Η νίκη αυτή θεωρήθηκε από τις πιο ισχυρές στιγμές της βραδιάς, καθώς συνδύασε το προσωπικό star power του Jordan με την ευρύτερη αναγνώριση της ταινίας του Ryan Coogler. Παράλληλα, η διεθνής κάλυψη της τελετής σημείωσε ότι ο Jordan έγινε μόλις ο έκτος μαύρος ηθοποιός που κερδίζει στην κορυφαία ανδρική κατηγορία, γεγονός που προσέδωσε επιπλέον ιστορικό βάρος στη βράβευσή του.

Στην κατηγορία του Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Jessie Buckley κέρδισε για το “Hamnet”. Η επικράτησή της δεν ήρθε ως μεμονωμένη έκπληξη, αλλά ως κατάληξη μιας εξαιρετικά δυνατής διαδρομής στη φετινή awards season. Η διεθνής κάλυψη κατέγραψε ότι η Buckley είχε ήδη σαρώσει σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις της χρονιάς, ενώ η νίκη της στα Όσκαρ καταγράφηκε και ως ιστορική πρωτιά για Ιρλανδή ηθοποιό στην κατηγορία. Ήταν μια βράβευση που έδωσε στο Hamnet το πολύτιμο “μεγάλο” ερμηνευτικό βραβείο που το διατήρησε στο επίκεντρο της συζήτησης, παρά την κυριαρχία άλλων φιλμ στο σύνολο των αγαλματιδίων.

Ο Sean Penn κατέκτησε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το “One Battle after Another”, ενισχύοντας το σερί του φιλμ στα κομβικά βραβεία. Σύμφωνα με τις αναφορές της βραδιάς, η απουσία του από την τελετή συζητήθηκε, καθώς βρισκόταν εκτός λόγω ακτιβιστικής δράσης που συνδεόταν με την Ουκρανία, γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη συμβολική αξία της νίκης του.

Στον Β΄ Γυναικείο Ρόλο, η Amy Madigan κέρδισε για το “Weapons” και προσέφερε μία από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές αφηγήσεις της βραδιάς. Η βράβευσή της θεωρήθηκε σχεδόν εξιλεωτική για μια ηθοποιό με πολύχρονη πορεία, αφού ήρθε ύστερα από τεράστιο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη οσκαρική της υποψηφιότητα. Διεθνή μέσα επισήμαναν ότι αυτή η απόσταση έφτασε τις τέσσερις δεκαετίες, καθιστώντας τη νίκη της ένα από τα πιο συγκινητικά κεφάλαια της βραδιάς.

Το παρασκήνιο της μεγάλης μάχης: “One Battle after Another” εναντίον “Sinners”

Η βασική δραματουργία της φετινής απονομής είχε χτιστεί εβδομάδες πριν από την τελετή γύρω από δύο φιλμ. Από τη μία, το “Sinners”, με τη δύναμη του φαινομένου, την τεράστια δυναμική στις υποψηφιότητες, τη στιλιστική ορμή, το μουσικό και οπτικό αποτύπωμα και την ευρύτερη αίσθηση ότι εκπροσωπεί ένα νέο, εμπορικά ισχυρό αλλά και καλλιτεχνικά τολμηρό Χόλιγουντ. Από την άλλη, το “One Battle after Another”, με το πολιτικό του ειδικό βάρος, τη σφραγίδα του Paul Thomas Anderson, το σεναριακό υπόβαθρο και ένα είδος “ώριμης” βιομηχανικής αποδοχής που συχνά αποδεικνύεται निर्णιστικό όταν ανοίγουν οι τελικές κάλπες.

Κύριες κατηγορίες

Κατηγορία Υποψηφιότητες Νικητής Καλύτερη Ταινία One Battle after Another, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams One Battle after Another Σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson (One Battle after Another), Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Sentimental Value), Ryan Coogler (Sinners) Paul Thomas Anderson – One Battle after Another Α΄ Ανδρικός Ρόλος Michael B. Jordan (Sinners), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle after Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Wagner Moura (The Secret Agent) Michael B. Jordan – Sinners Α΄ Γυναικείος Ρόλος Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value), Emma Stone (Bugonia) Jessie Buckley – Hamnet Β΄ Ανδρικός Ρόλος Sean Penn (One Battle after Another), Benicio Del Toro (One Battle after Another), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Stellan Skarsgård (Sentimental Value) Sean Penn – One Battle after Another Β΄ Γυναικείος Ρόλος Amy Madigan (Weapons), Elle Fanning (Sentimental Value), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle after Another) Amy Madigan – Weapons Πρωτότυπο Σενάριο Sinners, Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value Sinners Διασκευασμένο Σενάριο One Battle after Another, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Train Dreams One Battle after Another Μοντάζ One Battle after Another, F1, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners One Battle after Another Διεθνής Ταινία Sentimental Value (Νορβηγία), The Secret Agent (Βραζιλία), It Was Just an Accident (Γαλλία), Sirāt (Ισπανία), The Voice of Hind Rajab (Τυνησία) Sentimental Value – Νορβηγία

Τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες

Κατηγορία Υποψηφιότητες Νικητής Φωτογραφία Sinners, Frankenstein, Marty Supreme, One Battle after Another, Train Dreams Sinners Σκηνικά / Production Design Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle after Another, Sinners Frankenstein Κοστούμια Frankenstein, Avatar: Fire and Ash, Hamnet, Marty Supreme, Sinners Frankenstein Μακιγιάζ και Κομμώσεις Frankenstein, Kokuho, Sinners, The Smashing Machine, The Ugly Stepsister Frankenstein Ήχος F1, Frankenstein, One Battle after Another, Sinners, Sirāt F1 Οπτικά Εφέ Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus, Sinners Avatar: Fire and Ash Πρωτότυπη Μουσική Sinners, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle after Another Sinners Πρωτότυπο Τραγούδι “Golden” (KPop Demon Hunters), “Dear Me” (Diane Warren: Relentless), “I Lied To You” (Sinners), “Sweet Dreams Of Joy” (Viva Verdi!), “Train Dreams” (Train Dreams) “Golden” – KPop Demon Hunters Casting One Battle after Another, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sinners One Battle after Another

Animation, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους

Κατηγορία Υποψηφιότητες Νικητής Ταινία Κινουμένων Σχεδίων KPop Demon Hunters, Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2 KPop Demon Hunters Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων The Girl Who Cried Pearls, Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan, The Three Sisters The Girl Who Cried Pearls Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους Mr. Nobody against Putin, The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting through Rocks, The Perfect Neighbor Mr. Nobody against Putin Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: “Were and Are Gone”, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness All the Empty Rooms Ταινία Μικρού Μήκους Live Action The Singers, Two People Exchanging Saliva, Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama Ισοπαλία: The Singers και Two People Exchanging Saliva

Πολύ σύντομη σύνοψη νικητών ανά ταινία

Ταινία Βραβεία One Battle after Another Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Β΄ Ανδρικός Ρόλος, Casting, Μοντάζ, Διασκευασμένο Σενάριο Sinners Α΄ Ανδρικός Ρόλος, Φωτογραφία, Πρωτότυπη Μουσική, Πρωτότυπο Σενάριο Frankenstein Σκηνικά, Κοστούμια, Μακιγιάζ/Κομμώσεις KPop Demon Hunters Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, Πρωτότυπο Τραγούδι F1 Ήχος Avatar: Fire and Ash Οπτικά Εφέ Hamnet Α΄ Γυναικείος Ρόλος Weapons Β΄ Γυναικείος Ρόλος Sentimental Value Διεθνής Ταινία Mr. Nobody against Putin Ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους The Girl Who Cried Pearls Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων The Singers / Two People Exchanging Saliva Live Action Short (ισοπαλία)

Στην ουσία, τα Όσκαρ του 2026 επιβεβαίωσαν πως η Ακαδημία φέτος δεν ψήφισε απλώς το φιλμ που προκάλεσε περισσότερο θόρυβο, αλλά εκείνο που ενσάρκωσε καλύτερα την εικόνα της “μεγάλης” ταινίας για τον θεσμό. Το Sinners μπορεί να είχε την ορμή, τη συζήτηση και τη λάμψη, όμως το One Battle after Another είχε το πακέτο της οσκαρικής επικύρωσης: σκηνοθετική βαρύτητα, πολιτική αυτοπεποίθηση, υψηλού επιπέδου συντελεστές, σεναριακή επεξεργασία και αίσθηση έργου που “σημαίνει κάτι” για το παρόν. Δεν ήταν νίκη έκπληξη· ήταν νίκη ισορροπίας, δικτύου και βιομηχανικού ενστίκτου.

Οι ιστορικές πρωτιές που έγραψαν τη δική τους σελίδα

Κάθε μεγάλη οσκαρική βραδιά χρειάζεται και τις ιστορικές εγγραφές που την ξεχωρίζουν. Φέτος υπήρξαν αρκετές. Η πιο συμβολική ίσως ήταν η απονομή του πρώτου Όσκαρ Casting στην ιστορία της Ακαδημίας, που κατέληξε στην Cassandra Kulukundis για το “One Battle after Another”. Η δημιουργία αυτής της κατηγορίας έδωσε επίσημη υπόσταση σε έναν κλάδο που εδώ και δεκαετίες θεωρούνταν καθοριστικός για την επιτυχία μιας ταινίας, χωρίς ωστόσο να έχει δικό του αγαλματίδιο.

Ιστορική υπήρξε και η νίκη της Autumn Durald Arkapaw στη Φωτογραφία για το “Sinners”. Η διεθνής κάλυψη της βραδιάς τη χαρακτήρισε ως την πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα σε έναν τομέα που παραδοσιακά παρέμενε από τους πιο δύσκολους για τη γυναικεία και φυλετική εκπροσώπηση. Δεν ήταν απλώς μια προσωπική διάκριση· ήταν ένα σημείο καμπής για την εικόνα της κινηματογραφικής τεχνικής αριστείας στο Χόλιγουντ.

Αντίστοιχα, το “KPop Demon Hunters” έγραψε το δικό του κεφάλαιο κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού για το “Golden”. Η ταινία δεν ήταν μόνο μια εμπορική επιτυχία, αλλά και ένα καθαρό δείγμα του πώς η παγκόσμια ποπ κουλτούρα, η κορεατική πολιτισμική επιρροή και το animation ως είδος εισχωρούν πλέον στον πυρήνα της αμερικανικής βιομηχανικής αναγνώρισης. Η Ακαδημία, μέσω αυτής της διπλής νίκης, έδειξε ότι το animation δεν αντιμετωπίζεται πια ως περιφερειακή κατηγορία, αλλά ως κεντρικό πεδίο πολιτισμικής ισχύος.

Σημαντική ήταν και η νίκη του “Sentimental Value” από τη Νορβηγία στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, ενώ το “Mr. Nobody against Putin” κέρδισε το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, επιβεβαιώνοντας ότι η Ακαδημία φέτος άκουγε με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ έργα που αγγίζουν την πολιτική πραγματικότητα, τις δημοκρατικές αγωνίες και την ιστορική σύγκρουση.

Η τελετή ως πολιτική σκηνή

Αν κάποιος επιχειρήσει να θυμηθεί τα 98α Όσκαρ μόνο ως απονομή βραβείων, θα έχει χάσει τη μισή εικόνα. Η τελετή είχε έντονο πολιτικό υπόστρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Conan O’Brien στο εναρκτήριο μονόλογό του χρησιμοποίησε το γνώριμο ειρωνικό του ύφος για να σατιρίσει την πολιτική επικαιρότητα, τη βιομηχανία, τις μεγάλες πλατφόρμες, την τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά άγχη της εποχής. Σύμφωνα με τις διεθνείς ανταποκρίσεις, το χιούμορ του δεν ήταν απολιτικό· αντιθέτως, λειτούργησε ως είσοδος σε μια τελετή όπου η λέξη “ουδετερότητα” πρακτικά απουσίαζε.

Στη συνέχεια, η βραδιά γέμισε με ευθείες ή έμμεσες αναφορές σε πολέμους, μεταναστευτική πολιτική, ελευθερία της έκφρασης, κοινωνική βία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ρεπορτάζ από μεγάλα ξένα μέσα σημείωσαν παρεμβάσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγελίες για τις πρακτικές της ICE, μηνύματα για τη Γάζα, για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και αναφορές στον φόβο, στην κρατική καταστολή και στην ανάγκη η τέχνη να μη σιωπά. Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο στίγμα της φετινής τελετής: τα Όσκαρ του 2026 δεν έκρυψαν τη ρωγμή ανάμεσα στη χολιγουντιανή βιτρίνα και στον κόσμο που φλέγεται γύρω της.

Η ίδια η επιλογή των νικητών σε βασικές κατηγορίες ενίσχυσε αυτή την ανάγνωση. Ταινίες με πολιτικό, κοινωνικό ή ιστορικό φορτίο δεν αντιμετωπίστηκαν ως περιφερειακές “σοβαρές” υποψηφιότητες αλλά ως κορμός της απονομής. Το μήνυμα της Ακαδημίας ήταν σαφές: το σινεμά που συνομιλεί με το κοινωνικό τραύμα, την ιδεολογία και την κρίση εξουσίας έχει πλέον κεντρική θέση στο αμερικανικό κινηματογραφικό αφήγημα.

Το παρασκήνιο των προσώπων και οι μικρές εντάσεις

Κάθε οσκαρική βραδιά έχει και τις υπόγειες ιστορίες της. Μία από αυτές αφορούσε τον Timothée Chalamet, του οποίου η πορεία προς τα Όσκαρ είχε επιβαρυνθεί από δημόσια συζήτηση γύρω από πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο. Η υπόθεση, που φούντωσε προς το τέλος της ψηφοφορίας, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την τελετή ούτε από το ευρύτερο κλίμα της βραδιάς. Ο O’Brien αναφέρθηκε χιουμοριστικά στη διαμάχη, ενώ στον απόηχο της βράβευσης σημειώθηκαν ακόμη και αιχμές από νικητές στη σκηνή του Live Action Short. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί ότι αυτή η δημόσια συζήτηση του κόστισε το Όσκαρ· όμως είναι βέβαιο ότι τον συνόδευσε ως σκιά σε μια βραδιά όπου τελικά έχασε από τον Michael B. Jordan.

Άλλη ιδιότυπη στιγμή ήταν η ισοπαλία στην κατηγορία του Live Action Short Film, όπου βραβεύτηκαν τόσο το “The Singers” όσο και το “Two People Exchanging Saliva”. Το γεγονός καταγράφηκε ως μία από τις ελάχιστες ισοπαλίες στην ιστορία των Όσκαρ και έδωσε στην τελετή εκείνη τη σπάνια αίσθηση απρόβλεπτου που δύσκολα προσφέρει ένας κατά τα άλλα αυστηρά δομημένος θεσμός. Η σκηνή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των διαφορετικών τόνων των ομιλιών και των μικρών τεχνικών και λεκτικών επεισοδίων που τη συνόδευσαν.

Στο παρασκήνιο, συζητήθηκε επίσης η επιτυχία της Warner Bros., καθώς αρκετές από τις ταινίες που ξεχώρισαν — όπως το One Battle after Another, το Sinners και το Weapons — συνδέονταν με το στούντιο σε μια περίοδο που η βιομηχανική ισορροπία μεγάλων εταιρειών και πλατφορμών βρίσκεται ξανά σε φάση ανακατάταξης. Το στοιχείο αυτό δεν ήταν πρώτο πλάνο στη σκηνή, ήταν όμως ιδιαίτερα σημαντικό στους διαδρόμους του Χόλιγουντ: τα φετινά Όσκαρ λειτούργησαν και ως μέτρηση ισχύος ανάμεσα σε δημιουργούς, στούντιο και streaming παίκτες.

Η σκηνική ταυτότητα της βραδιάς: παραγωγή, μουσική και τελετουργία

Η παραγωγή της τελετής είχε οργανωθεί με ισχυρή τηλεοπτική και σκηνική εμπειρία. Η Ακαδημία είχε ανακοινώσει από νωρίς την ομάδα του Raj Kapoor και της Katy Mullan, με σταθερούς συνεργάτες σε σκηνοθεσία, παραγωγή, φωτισμό, χορογραφία και μουσική διεύθυνση. Δεν ήταν ένα δευτερεύον στοιχείο: στα σημερινά Όσκαρ, η μορφή του θεάματος είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με τα ίδια τα βραβεία, επειδή καθορίζει πώς θα περάσει η βραδιά στο παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο μουσικό σκέλος. Η Ακαδημία είχε προαναγγείλει ότι οι βασικές σκηνικές μουσικές στιγμές θα αντλούσαν έμπνευση από δύο φαινόμενα της χρονιάς: το “Sinners” και το “KPop Demon Hunters”. Οι ερμηνείες του “Golden” και του “I Lied To You”, μαζί με ευρύτερα σκηνικά αφιερώματα που αξιοποιούσαν χορό, παραδοσιακά όργανα, μεγάλη ορχηστρική και performative αισθητική, επιβεβαίωσαν ότι τα 98α Όσκαρ ήθελαν να επενδύσουν σε ένα υβρίδιο κινηματογραφικού σεβασμού και ποπ ενέργειας. Ήταν σαφές ότι η παραγωγή δεν αναζητούσε απλώς “ενδιάμεσα νούμερα”, αλλά τελετουργικές κορυφώσεις που να συνομιλούν με τις ίδιες τις ταινίες.

Αυτό είχε και έναν βαθύτερο στόχο: να κρατηθεί η τελετή συνδεδεμένη με το ευρύτερο κοινό και όχι μόνο με την εσωτερική ελίτ του Χόλιγουντ. Η επιλογή της K-pop δυναμικής, η ανάδειξη της μουσικής του Sinners ως πολιτισμικού γεγονότος και η χρήση μεγάλων ονομάτων σε παρουσιάσεις και εμφανίσεις έδειξαν ότι η Ακαδημία γνωρίζει πολύ καλά πως η μάχη της πολιτισμικής επιρροής δεν κρίνεται μόνο στις ψήφους των μελών της, αλλά και στην παγκόσμια εικόνα που αφήνει η βραδιά.

Το συναισθηματικό κέντρο της τελετής: το “In Memoriam”

Αν η πολιτική έδωσε στα φετινά Όσκαρ την αιχμή τους, το In Memoriam τους έδωσε την ψυχή τους. Οι ανταποκρίσεις συμφωνούν ότι επρόκειτο για μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς. Ο Billy Crystal τίμησε τον Rob Reiner, ενώ η Barbra Streisand επέστρεψε με μια ιδιαίτερα συγκινητική παρουσία για να αποτίσει φόρο τιμής στον Robert Redford. Η τελετή θύμισε πως, πίσω από τον θόρυβο της επικαιρότητας, ο κινηματογράφος παραμένει και χώρος μνήμης, συνέχειας και διαδοχής γενεών.

Εξίσου συγκινητική ήταν η παρουσία της Rachel McAdams, που απέτισε φόρο τιμής στη Diane Keaton, επιβεβαιώνοντας πως η βραδιά δεν περιστρεφόταν μόνο γύρω από τους νέους νικητές αλλά και γύρω από τα ιερά πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ίδια την έννοια της κινηματογραφικής κληρονομιάς. Στο σημείο αυτό, τα Όσκαρ επανήλθαν στην παλαιότερη, σχεδόν ιεροτελεστική λειτουργία τους: να μην απονέμουν απλώς βραβεία, αλλά να αφηγούνται τη συνέχεια της κινηματογραφικής ιστορίας.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες και το μήνυμα των τεχνικών βραβείων

Στα τεχνικά βραβεία, το “Frankenstein” ξεχώρισε με Όσκαρ Σκηνικών, Κοστουμιών και Μακιγιάζ/Κομμώσεων, δείχνοντας ότι η Ακαδημία εκτίμησε ιδιαίτερα τη χειροποίητη, αισθητικά συνεκτική και υψηλού επιπέδου εικαστική του ταυτότητα. Το “F1” κέρδισε το Όσκαρ Ήχου, επιβεβαιώνοντας την τεχνική του υπεροχή σε μια κατηγορία όπου ο συνδυασμός ακουστικής έντασης, ρυθμού και κινηματογραφικής εμπειρίας παίζει καταλυτικό ρόλο. Στα Οπτικά Εφέ, το βραβείο κατέληξε στο “Avatar: Fire and Ash”, υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και σε μια βραδιά όπου κυριάρχησαν πολιτικά και auteur έργα, η Ακαδημία εξακολουθεί να αναγνωρίζει την τεχνική κορυφή της μεγάλης βιομηχανικής παραγωγής.

Αυτές οι απονομές είχαν τη δική τους ανάγνωση. Το Frankenstein αντιπροσώπευσε την υψηλή τέχνη του σχεδιασμού κόσμου· το F1 την ακραία μηχανική ακρίβεια του εμπορικού κινηματογραφικού θεάματος· το Avatar: Fire and Ash την ψηφιακή υπεροχή ενός είδους που εξακολουθεί να θέτει τα στάνταρ στα οπτικά εφέ. Με άλλα λόγια, τα φετινά Όσκαρ δεν γύρισαν την πλάτη στο blockbuster. Απλώς το τοποθέτησαν σε διαφορετική θέση από εκείνη της απόλυτης αφηγηματικής κυριαρχίας.

Η σημασία των τιμητικών διακρίσεων της περιόδου

Παρότι δεν αποτέλεσαν το βασικό γεγονός της νύχτας, η φετινή οσκαρική περίοδος είχε ήδη φορτιστεί συμβολικά από τις τιμητικές διακρίσεις που είχαν ανακοινωθεί και απονεμηθεί στα Governors Awards: Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και το ανθρωπιστικό βραβείο Jean Hersholt στη Dolly Parton. Οι αναφορές αυτές λειτουργούσαν ως υπόμνηση ότι η Ακαδημία επιχειρεί να κρατά ταυτόχρονα δύο χρονικότητες: τη λαμπερή, τρέχουσα επικαιρότητα των νικητών και την ιστορική ευγνωμοσύνη προς πρόσωπα που διαμόρφωσαν για δεκαετίες τον κινηματογράφο και τη βιομηχανία του.

Τι μένει τελικά από τα 98α Όσκαρ

Αυτό που μένει από τα Όσκαρ του 2026 δεν είναι μόνο η αριθμητική των βραβείων. Είναι η αίσθηση ότι η Ακαδημία βρίσκεται σε μια φάση βαθύτερου επαναπροσδιορισμού. Οι επιλογές της έδειξαν μια σαφή κλίση προς ταινίες με ισχυρή πολιτική και κοινωνική συνομιλία, μια αυξημένη προθυμία να αναγνωρίσει διεθνείς και πολυπολιτισμικές δυναμικές, αλλά και έναν σταθερό σεβασμό προς την παραδοσιακή κινηματογραφική δεξιοτεχνία. Το One Battle after Another αναδείχθηκε σε φετινό σύμβολο αυτής της στροφής, ενώ το Sinners αποδείχθηκε η απόδειξη ότι η μεγάλη λαϊκή και αισθητική δύναμη μπορεί να αποσπά σημαντικότατη αναγνώριση, ακόμη κι αν τελικά δεν κερδίσει τον ύψιστο τίτλο.

Τα 98α Βραβεία Όσκαρ δεν θα μείνουν στην ιστορία ως μια ουδέτερη, λαμπερή και εύπεπτη βραδιά. Θα μείνουν ως μια τελετή που έδειξε ότι το Χόλιγουντ, παρά την κούραση, τις αντιφάσεις και τον συχνά αυτάρεσκο χαρακτήρα του, εξακολουθεί να διαθέτει το ένστικτο να ανιχνεύει προς τα πού μετακινείται ο πυρήνας της παγκόσμιας κινηματογραφικής ισχύος. Και ο πυρήνας αυτός, όπως αποτυπώθηκε φέτος, δεν είναι πια μονοσήμαντος. Είναι ταυτόχρονα auteur και λαϊκός, πολιτικός και εμπορικός, αμερικανικός και διεθνής, τεχνικός και ιδεολογικός, επιβλητικός αλλά και εύθραυστος.

Η βραδιά αυτή ανήκε μεν στο “One Battle after Another”, στον Paul Thomas Anderson και σε μια Ακαδημία που επέλεξε να επιβραβεύσει ένα έργο βαρύ, πολυεπίπεδο και συμβολικά φορτισμένο. Ανήκε όμως εξίσου και στο “Sinners”, που μπορεί να μην έφυγε με το μεγάλο βραβείο, αλλά έμεινε στην καρδιά της τελετής ως φαινόμενο, ως δημιουργική δύναμη και ως αισθητικός καταλύτης. Ανήκε στη Jessie Buckley, στον Michael B. Jordan, στην Amy Madigan, στην Autumn Durald Arkapaw, στην πρώτη νίκη του casting, στην K-pop επέλαση, στη σπάνια ισοπαλία, στις πολιτικές τομές, στα δάκρυα του In Memoriam και στη συλλογική αίσθηση ότι τα Όσκαρ δεν είναι πια μόνο καθρέφτης του Χόλιγουντ — είναι και πεδίο μάχης για το τι θεωρείται σημαντικό στην παγκόσμια κουλτούρα.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Τα Όσκαρ του 2026 δεν πρόσφεραν μόνο νικητές. Πρόσφεραν μια καθαρή εικόνα για το πού βαδίζει ο κινηματογράφος υψηλού κύρους: προς μεγαλύτερη πολιτική αυτοσυνειδησία, προς ευρύτερη διεθνή επιρροή, προς νέες μορφές εκπροσώπησης και προς ένα θέαμα που, ακόμη και όταν λάμπει, δεν παριστάνει πια ότι ζει έξω από την ιστορία. Αν αυτή ήταν η μεγάλη υπόσχεση της φετινής βραδιάς, τότε τα 98α Όσκαρ πέτυχαν κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη τελετή. Πέτυχαν να μετατρέψουν τη λάμψη σε δήλωση εποχής.

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